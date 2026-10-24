La Selección Mexicana Femenil Sub-17 se prepara para cerrar la fase de grupos en la Copa Mundial de la categoría este domingo 25 de octubre a las 09:00 horas (Tiempo del Centro de México) enfrentando a Australia, un partido trascendental que podrás ver en vivo por televisión abierta a través de Canal 9 y en streaming por ViX.
El equipo mexicano llega motivado tras su victoria sobre Chile y busca sellar su clasificación a los Octavos de Final, donde ya asoman potencias de la categoría como posibles rivales.
¡Remontada tricolor! México vence 3-1 a Chile y escala al segundo lugar del Grupo F en el Mundial Sub-17
El panorama del Tri: ¿Qué necesita México para amarrar la clasificación?
El escenario es favorable para la escuadra azteca y el boleto a la siguiente fase está al alcance de la mano, dependiendo de los siguientes resultados en la última jornada:
Si México gana o empata: Asegura automáticamente el segundo lugar del Grupo F y amarra su boleto directo a la fase de eliminación.
Si México pierde: Requerirá que Chile no venza a España para avanzar como uno de los mejores terceros lugares del torneo.
Los posibles rivales de México en los octavos de final
En caso de superar el compromiso ante el conjunto australiano y amarrar el pase a la siguiente ronda, el Tri Femenil Sub-17 deberá prepararse para un cruce de alta exigencia, ya que en el radar aparecen tres candidatas naturales al título: Brasil, Japón y Nigeria, siendo el conjunto africano el rival más probable en el cruce de Octavos de Final.
¿Dónde ver y a qué hora juega México vs Australia Femenil Sub-17?
Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
Horario: 09:00 horas (Tiempo del Centro de México)
Transmisión en vivo: Canal 9 (Televisión abierta) y ViX