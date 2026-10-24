Una victoria o empate asegura el segundo lugar del Grupo F antes de medirse a una potencia en la siguiente ronda

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 se prepara para cerrar la fase de grupos en la Copa Mundial de la categoría este domingo 25 de octubre a las 09:00 horas (Tiempo del Centro de México) enfrentando a Australia, un partido trascendental que podrás ver en vivo por televisión abierta a través de Canal 9 y en streaming por ViX.

El equipo mexicano llega motivado tras su victoria sobre Chile y busca sellar su clasificación a los Octavos de Final, donde ya asoman potencias de la categoría como posibles rivales.

El panorama del Tri: ¿Qué necesita México para amarrar la clasificación?

El escenario es favorable para la escuadra azteca y el boleto a la siguiente fase está al alcance de la mano, dependiendo de los siguientes resultados en la última jornada:

Si México gana o empata: Asegura automáticamente el segundo lugar de l Grupo F y amarra su boleto directo a la fase de eliminación.

Si México pierde: Requerirá que Chile no venza a España para avanzar como uno de los mejores terceros lugares del torneo.

Alineación titular de México Sub-17 ante España en el Mundial de la categoría | IG: @miseleccionfem

Los posibles rivales de México en los octavos de final

En caso de superar el compromiso ante el conjunto australiano y amarrar el pase a la siguiente ronda, el Tri Femenil Sub-17 deberá prepararse para un cruce de alta exigencia, ya que en el radar aparecen tres candidatas naturales al título: Brasil, Japón y Nigeria, siendo el conjunto africano el rival más probable en el cruce de Octavos de Final.

México pierde ante España Sub-17 en su debut en el Mundial de la categoría | IG: @miseleccionfem

¿Dónde ver y a qué hora juega México vs Australia Femenil Sub-17?