¡Remontada tricolor! México vence 3-1 a Chile y escala al segundo lugar del Grupo F en el Mundial Sub-17

México vence a Chile y escala al segundo lugar del Grupo F en el Mundial Sub-17 l X: @miseleccionfem

El Tri Femenil reaccionó tras un inicio adverso y remontó 3-1 a la escuadra andina en la segunda fecha de la Fase de Grupos

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 dio un golpe de autoridad en la Copa del Mundo de Marruecos. Luego del tropiezo inicial, el conjunto tricolor firmó una notable remontada para vencer 3-1 a la Selección de Chile en la segunda jornada de la Fase de Grupos, resultado que le permite escalar de manera directa desde la cuarta hasta la segunda posición del Grupo F con 3 puntos.

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El encuentro no arrancó de la mejor manera para el equipo azteca. Poco después de sobrepasar los primeros 10 minutos de juego, un desatención defensiva en el fondo fue aprovechada por Cata Muñoz, quien mandó el balón al fondo de las redes para poner en ventaja al cuadro sudamericano. Sin embargo, antes de irse al descanso, Mia Urbano apareció en el área para emparejar el encuentro, devolviéndole la mentalidad ganadora y la calma al planteamiento mexicano de cara al complemento.

Citlalli Reyes y Nicole Jiménez sellan el triunfo tricolor

Para la segunda mitad, el dominio de México se tradujo en contundencia sobre el terreno de juego:

Citlalli Reyes manda mensaje tras derrota de México ante España en el Mundial Sub-17 | IMAGO7

Al minuto 64 Citlalli Reyes definió con personalidad para darle la vuelta al marcador y poner el 2-1 en la pizarra. Posteriormente, Nicole Jiménez concretó el tercer tanto de la tarde, sentenciando definitivamente la victoria mexicana por 3-1.

Con esta victoria, la escuadra nacional toma un respiro vital y depende de sí misma para sellar su clasificación a la siguiente ronda en la última fecha del sector.

Alineación titular de México Sub-17 ante España en el Mundial de la categoría | IG: @miseleccionfem

Tabla de posiciones del Grupo F

1ro. España 6 puntos

2do. México 3 pts

3ro. Chile 1 pt

4to. Australia 1 pt

Próximo partido del Tri Femenil Sub-17