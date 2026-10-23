La Selección Mexicana Femenil Sub-17 renació en la Copa Mundial de la FIFA en Marruecos y tiene el destino en sus propias manos. Luego de un debut complicado en el que cayó ante España, la escuadra azteca mostró personalidad para venir de atrás y firmar una contundente remontada 3-1 frente a Chile, resultado que catapultó al equipo tricolor al segundo lugar del Grupo F con 3 puntos.
Con la mira puesta en el choque decisivo ante Australia para cerrar la Fase de Grupos, existe expectativa entre los aficionados sobre las combinaciones de resultados que le darían al conjunto mexicano el pase directo a las rondas de eliminación directa.
¡Remontada tricolor! México vence 3-1 a Chile y escala al segundo lugar del Grupo F en el Mundial Sub-17
Los escenarios del Tri Femenil Sub-17: Ganar, empatar o la diferencia de goles
Al colocarse como sublíder de su sector, el panorama para el cuadro nacional es ampliamente favorable. A continuación, te explicamos qué necesita México para asegurar su lugar en Octavos de Final.
Si gana o empata: La Selección Mexicana avanza de manera directa a Octavos de Final como segundo lugar del Grupo F sin depender de ningún otro resultado ni del enfrentamiento entre España y Chile.
Si pierde por la mínima: En caso de sufrir un tropiezo por un gol de diferencia ante Australia, México podría quedar relegado al tercer puesto por diferencia de goles o puntos según la combinación andina, pero mantendría altas probabilidades de clasificar como uno de los mejores terceros lugares del torneo.
Si es goleado: El escenario de alto riesgo para el Tri sería encajar una derrota abultada, ya que caería al tercer sitio con un saldo negativo en la diferencia de goles, complicando seriamente su aspiración en la tabla comparativa de los mejores terceros lugares.
Así marcha la tabla de posiciones del Grupo F:
España: 6 pts (+DIF)
México: 3 pts
Chile: 1 pt
Australia: 1 pt
México vs Australia Sub-17: Fecha, hora y dónde se juegan el pase a Octavos
El equipo mexicano buscará sellar su boleto a la siguiente ronda en un duelo crucial donde deberá mantener la concentración defensiva y evitar desatenciones tempranas.
Fecha: Domingo 25 de octubre de 2026
Horario: 09:00 horas (tiempo del centro de México)
Fase: Jornada 3 de la Fase de Grupos (Grupo F)