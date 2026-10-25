VIDEO: Citlalli Reyes hace golazo e impone récord en la victoria de México ante Australia en el Mundial Sub-17

Citlali Reyes en celebración con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-17 | www.fifa.com

El Tri selló su pase a Octavos de Final, de la mano de su más grande figura en los últimos tres años

La Selección Mexicana se cansó de fallar, pero no hubo problema. En una jornada histórica en su corta trayectoria como futbolista profesional, Citlalli Reyes marcó un golazo ante Australia y le dio al Tri el pase a Octavos de Final del Mundial Sub-17 Femenil.

La capitana mexicana cumplió 13 partidos mundialistas en esta categoría y se convirtió en la jugadora con más juegos en toda la historia del torneo de la FIFA. Y para celebrar hizo el tanto solitario en la victoria 1-0 ante las Matildas.

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Después de un par de jugadas no capitalizadas, incluido un disparo al travesaño por parte de Mia Urbano, llegó el gol de México al 35'. Natalia Pérez incorporó por derecha y mandó un centro raso que la delantera de Chivas dejó pasar; el esférico llegó hasta Citlalli, quien venció a la arquera con un disparo colocado a la base del poste izquierdo.

Para la segunda mitad, México mantuvo el asedio constante y otra vez un disparo al travesaño lo dejó con ganas de cantar el segundo. No obstante, las dirigidas por Miguel Gamero no supieron capitalizar sus oportunidades, a pesar de lo cual la victoria nunca estuvo en riesgo.

Citlalli Reyes, histórica jugadora en la FIFA

Originaria de Las Vegas, Nevada, la delantera de 17 años actualmente juega con Rayadas de Monterrey, pero siempre ha representado a México porque sus padres son originarios de Jalisco. Debutó en el Mundial Sub-17 en 2024 y desde entonces se ha consolidado como referente del equipo juvenil.

La Selección Mexicana en la Fase de Grupos de la Copa Mundial Sub-17 Femenil | X: @Miseleccionfem

En su primer torneo de la FIFA, jugó los tres partidos de la Fase de Grupos y marcó gol en la Jornada 1 ante Corea del Norte. Para el año siguiente, fue el estandarte ofensivo en una gran actuación que le permitió a México quedarse con el tercer lugar.

En esa segunda participación, Reyes nuevamente jugó los tres partidos de Fase de Grupos, además de Octavos de Final, Cuartos de Final, Semifinales y el juego por el tercer puesto. Anotó en la Jornada 2 y 3 ante Camerún y Países Bajos.

Natalia Pérez en el partido de México contra Australia en el Mundial Sub-17 Femenil | X: @FootballAUS

Finalmente, para este año se mantuvo como pilar de la alineación titular y con los tres juegos de Fase de Grupos llegó a 13 partidos mundialistas. Además del gol de este domingo ante Australia, marcó en el triunfo 1-3 contra Chile.

¿Cuándo y contra quién jugará México en Octavos de Final?

Ahora, el Tri buscará seguir su camino en la Fase Final contra Nigeria, que avanzó como segundo lugar del Grupo B. El encuentro está programado para el jueves 29 de octubre a las 9:00 horas (tiempo del centro de México) y podrá verse por Vix y Canal 9.