Familiares de Leonardo, un niño de cinco años, cerraron la circulación frente al Hospital La Raza para exigir atención médica

Un bloqueo en Circuito Interior, frente al Hospital La Raza, afectó la circulación durante la madrugada de este lunes 26 de octubre, luego de que familiares de Leonardo, un menor de cinco años, denunciaran presunta falta de atención médica.

De acuerdo con reportes de N+ y TV Azteca, la protesta comenzó en las primeras horas de este lunes y se prolongó durante varias horas, interrumpiendo la circulación de las personas que se dirigían a sus labores, las escuelas y demás actividades.

La protesta frente al Hospital La Raza afectó carriles centrales y laterales / @OVIALCDMX

¿Por qué bloquearon Circuito Interior?

La familia explicó que Leonardo fue llevado al área de Pediatría del Hospital La Raza después de presentar sangrado intestinal y otros malestares. Según sus familiares, el niño había sido operado de apendicitis un año antes y requería una valoración urgente por las nuevas complicaciones de salud.

Wendy Arteaga, madre del menor, denunció que el niño no había recibido la atención que necesitaba desde su ingreso al hospital el viernes anterior. La mujer señaló una presunta negligencia médica y difundió un video en el que solicita ayuda al personal mientras espera una respuesta para su hijo. Estas acusaciones corresponden a la versión de la familia.

La madre del niño denunció presunta negligencia médica y pidió atención urgente para su hijo / @OVIALCDMX

Ante la falta de una solución que consideraran suficiente, familiares y personas cercanas se concentraron afuera del hospital para exigir atención inmediata y solicitar la revisión y una solución médica para el menor. Los manifestantes mantuvieron el cierre como medida de presión para obtener respuestas sobre el estado de salud del niño.

¿Qué vialidades resultaron afectadas?