Consulta las placas, engomados y hologramas que no podrán circular este lunes, así como el horario de restricciones para evitar multas

El programa Hoy No Circula para este lunes 26 de octubre de 2026 aplicará a los automóviles con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, y hologramas de verificación 1 y 2 en la Ciudad de México y las zonas del Estado de México donde opera esta medida. Los conductores deberán tomar precauciones antes de salir de casa, ya que las restricciones estarán vigentes durante gran parte del día.

De acuerdo con el calendario de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema), los vehículos que tengan estas características no podrán circular de las 5:00 a las 22:00 horas. La medida forma parte de las acciones para reducir las emisiones contaminantes en el Valle de México y se mantiene de manera regular de lunes a sábado, con diferentes restricciones según el color del engomado y la terminación de las placas.

¿Qué autos no circulan el lunes 26 de octubre de 2026?

Para este lunes, los automóviles que deberán permanecer fuera de circulación son aquellos con holograma 1 o 2, engomado amarillo y placas terminadas en 5 o 6. La restricción se aplica sin importar el modelo o año del vehículo, ya que lo que determina el descanso es la combinación del holograma de verificación y el último número de la matrícula.

Por otra parte, los vehículos con hologramas 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos con exención vigente, podrán circular con normalidad, siempre que no se activen medidas extraordinarias por contingencia ambiental. También existen excepciones para automóviles que transportan a personas con discapacidad, unidades de emergencia y vehículos que cuentan con permisos especiales autorizados por las autoridades ambientales.

El programa Hoy No Circula estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas en las zonas donde aplica./ Gob MX

El programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios mexiquenses donde se encuentra vigente, incluidos los de la zona conurbada del Valle de México. Los automóviles con placas foráneas que no cuentan con un holograma reconocido también están sujetos a restricciones, por lo que sus propietarios deben revisar las disposiciones correspondientes antes de ingresar a la capital.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Los automovilistas que sean sorprendidos circulando durante su día de restricción pueden recibir una multa de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA) en la Ciudad de México. Con el valor de la UMA vigente en 2026, la sanción equivale aproximadamente a 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos, dependiendo de la infracción y de lo establecido por las autoridades.

Además de la sanción económica, los conductores deben considerar que el vehículo podría ser trasladado a un depósito vehicular cuando se actualicen los supuestos previstos en la normativa. Por esta razón, se recomienda verificar tanto el holograma como el engomado antes de salir, especialmente si se utiliza un automóvil que no circula diariamente por la capital.