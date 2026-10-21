Hoy No Circula jueves 22 de octubre: ¿Qué autos descansan en CDMX y Edomex?

¡Evita multas! Así aplica el Hoy No Circula este jueves. / iStock

Revisa qué vehículos no podrán circular este jueves, cuál es el horario de la restricción y qué automovilistas están exentos del programa

El programa Hoy No Circula para este jueves 22 de octubre de 2026 restringirá la circulación de vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, y holograma de verificación 1 y 2 en la Ciudad de México y el Estado de México.

La medida estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas, por lo que se recomienda a los automovilistas revisar las características de su vehículo antes de salir para evitar sanciones.

¿Qué autos no circulan el jueves 22 de octubre?

De acuerdo con el calendario habitual del programa Hoy No Circula, este jueves deberán suspender su circulación los siguientes vehículos: Engomado: verde.

Terminación de placas: 1 y 2.

Holograma: 1 y 2.

Horario de restricción: de 5:00 a 22:00 horas. Los automóviles que no coincidan con estas características podrán circular conforme a las reglas habituales del programa, siempre que no se anuncie una contingencia ambiental u otra disposición extraordinaria.

El programa Hoy No Circula se aplica de las 05:00 a las 22:00 horas para los vehículos sujetos a las restricciones ambientales./ Pixabay

¿En qué zonas aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Entre los municipios mexiquenses donde se aplica se encuentran Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán.

También existen restricciones en municipios de las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, por lo que conviene verificar las disposiciones correspondientes al lugar de destino.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Entre los vehículos que generalmente están exentos de las restricciones se encuentran los automóviles con holograma 00 y 0, los vehículos eléctricos e híbridos que cumplen los criterios aplicables, así como las motocicletas.

Las exenciones dependen de las características del vehículo y de las disposiciones vigentes. En caso de que se active una contingencia ambiental, las autoridades pueden establecer medidas adicionales.

Los jueves no circula el engomado verde. / CAME

¿Habrá contingencia ambiental este jueves?

La aplicación del programa puede modificarse si las autoridades ambientales activan una contingencia o anuncian medidas extraordinarias.

Por ello, antes de utilizar el automóvil, se recomienda consultar los avisos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y de las autoridades ambientales de la Ciudad de México para confirmar si existen cambios para el jueves 22 de octubre.