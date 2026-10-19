El programa de restricción vehicular aplicará este martes de las 5:00 a las 22:00 horas. Consulta qué placas, engomados y hologramas no podrán circular

Los automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México deberán tomar precauciones este martes 20 de octubre de 2026, debido a las restricciones del programa Hoy No Circula, que establece qué vehículos deben permanecer fuera de las calles para contribuir a disminuir las emisiones contaminantes. La medida se aplica de acuerdo con el color del engomado, el último número de la placa y el holograma de verificación vehicular.

Para este martes, los vehículos que deberán suspender su circulación son aquellos con engomado rosa, terminación de placas 7 y 8 y hologramas de verificación 1 y 2. La restricción estará vigente desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 horas, por lo que quienes tengan un automóvil con estas características deberán buscar otra alternativa de transporte durante ese periodo.

El programa opera regularmente de lunes a sábado y forma parte de las medidas ambientales para reducir la contaminación generada por los automóviles. Las disposiciones pueden modificarse cuando las autoridades activan una contingencia ambiental, situación que podría ampliar el número de vehículos con restricciones mediante el llamado Doble Hoy No Circula.

¿Qué carros no circulan el martes 20 de octubre de 2026?

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula, los automóviles particulares que no podrán circular este martes son los que reúnan las siguientes características: Engomado: Rosa.

Terminación de placas: 7 y 8.

Hologramas: 1 y 2.

Horario: De 5:00 a 22:00 horas.

Fecha: Martes 20 de octubre de 2026.

Los conductores deberán revisar especialmente el holograma de verificación, debido a que la terminación de la placa no es el único elemento que determina si un vehículo tiene permitido circular. En condiciones ambientales normales, los automóviles con hologramas 0 y 00 pueden utilizarse sin la restricción correspondiente al engomado rosa.

También se encuentran exentos del programa ordinario los vehículos eléctricos e híbridos con la documentación correspondiente, así como unidades de emergencia, automóviles destinados al transporte de personas con discapacidad que cumplan los requisitos y otros vehículos contemplados en las disposiciones oficiales.

En el caso de los automóviles con placas de otras entidades, las restricciones dependen de su tipo de verificación y de los permisos reconocidos por las autoridades ambientales. Los vehículos foráneos que no cuentan con una verificación homologada pueden enfrentar limitaciones adicionales, por lo que se recomienda revisar las reglas antes de ingresar a las zonas donde opera el programa.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula y de cuánto es la multa?

Las restricciones estarán vigentes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en los municipios del Estado de México incorporados al programa. En territorio mexiquense, las disposiciones también abarcan zonas metropolitanas del Valle de México, Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, conforme a la regulación aplicable.

Los automovilistas que incumplan las restricciones en la capital pueden recibir una multa de entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de que su vehículo podría ser remitido al depósito vehicular cuando corresponda. En el Estado de México también existen sanciones por circular en un día restringido, de acuerdo con su propia normativa.

Hoy No Circula martes 20 de octubre de 2026: conoce qué vehículos deberán descansar en CDMX y Edomex./ Pixabay