l desarrollador alemán tenía 30 años y era conocido por uno de los videojuegos más populares de Facebook. La transmisión fue retirada de Twitch y su fallecimiento causó conmoción entre los jugadores

Manuel Otto, desarrollador alemán y creador del videojuego Stick Run, murió a los 30 años tras un incidente ocurrido durante una transmisión en vivo por Twitch el martes 20 de octubre de 2026. La noticia fue confirmada por el equipo responsable del juego, que lamentó el fallecimiento de su fundador y pidió respeto para sus familiares. Aunque inicialmente surgieron versiones sobre un posible suicidio, las circunstancias exactas de su muerte no han sido esclarecidas públicamente por las autoridades alemanas.

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La noticia comenzó a difundirse después de que la cuenta oficial de Stick Run reconociera tener conocimiento de una transmisión relacionada con su creador, en la que aparentemente había atentado contra su vida. Posteriormente, el equipo publicó un mensaje de despedida en el que recordó la importancia de Otto para la comunidad de jugadores que creció con su trabajo. El caso también provocó que miles de usuarios recordaran uno de los títulos que marcaron los primeros años de los videojuegos en Facebook.

¿Qué pasó con Manuel Otto durante su transmisión en Twitch?

De acuerdo con la información difundida por Stick Run el 20 de octubre, la empresa recibió reportes sobre una transmisión en la plataforma Twitch en la que su creador aparentemente se habría quitado la vida. Tras el incidente, el video y la emisión fueron retirados, según explicó el equipo del videojuego, que solicitó evitar la difusión de imágenes relacionadas con lo ocurrido y pidió a los usuarios no compartir información que no estuviera confirmada.

Mientras surgían distintas versiones en internet, medios regionales de Alemania informaron sobre la muerte de una persona de 30 años después de un incendio registrado en una habitación de una vivienda en Baviera. Sin embargo, los primeros informes de las autoridades no identificaron públicamente a la víctima, por lo que no se estableció de manera oficial una relación entre ese hecho y el incidente reportado durante la transmisión de Otto.

El creador de Stick Run falleció el 20 de octubre de 2026 en Alemania, de acuerdo con la información difundida por el equipo del videojuego./ RS

La situación generó numerosas reacciones entre seguidores y creadores de contenido, especialmente después de que el equipo de Stick Run confirmara el fallecimiento de Manuel Otto en un segundo comunicado publicado el 21 de octubre. En su mensaje, la compañía recordó al desarrollador como una persona cuya creatividad acompañó la infancia y adolescencia de millones de jugadores, además de expresar sus condolencias a familiares y amigos.

Manuel Otto creó Stick Run a los 14 años y alcanzó millones de jugadores

Mucho antes de convertirse en un desarrollador reconocido, Manuel Otto comenzó a trabajar en Stick Run cuando tenía apenas 14 años, hasta lograr su lanzamiento en Facebook durante agosto de 2010. Su propuesta consistía en controlar a un personaje con apariencia de figura de palo que debía correr, saltar y superar obstáculos para avanzar la mayor distancia posible. La facilidad de sus controles y la posibilidad de competir por mejores puntuaciones ayudaron a que el título ganara popularidad entre los usuarios de la red social.

El crecimiento del videojuego permitió que el proyecto llegara a nuevos públicos. Para 2013, Stick Run ya había superado los 43 millones de jugadores, una cifra que lo colocó entre los títulos más recordados de aquella etapa de los juegos sociales. Posteriormente, también estuvo disponible en dispositivos móviles con sistemas Android e iOS, incorporando nuevas funciones, opciones de personalización y modalidades para competir con otras personas.