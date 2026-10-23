Hoy No Circula viernes 23 de octubre: ¿qué autos no pueden salir este viernes?

Viernes 23 de octubre: revisa qué autos tienen prohibido circular en CDMX y Edomex. / iStock

El programa Hoy No Circula establece restricciones para los vehículos con engomado azul y placas con terminación 9 y 0. Conoce el horario y qué automóviles están exentos de la medida

Si tienes planeado salir en automóvil este viernes 23 de octubre, revisa las restricciones del programa Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), pues algunos vehículos deberán quedarse en casa para evitar multas. De acuerdo con el calendario vigente del programa, este viernes corresponde descansar a los automóviles con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, y holograma de verificación 1 o 2, en un horario de las 5:00 a las 22:00 horas.

¿Qué autos no circulan el viernes 23 de octubre?

Este viernes, las restricciones del Hoy No Circula aplican para los siguientes vehículos: Engomado azul.

Placas con terminación 9 y 0.

Holograma 1 y 2.

Horario de restricción: de 5:00 a 22:00 horas. La medida opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México donde está vigente el programa.

Los conductores deben verificar que su automóvil cumpla con las condiciones establecidas para el día, ya que circular cuando existe una restricción puede derivar en una sanción.

El Hoy No Circula aplica este viernes en la CDMX y Edomex./ Pixabay

¿Qué vehículos sí pueden circular?

Los automóviles con holograma 0 y 00 pueden circular con normalidad durante la aplicación regular del programa, al igual que los vehículos que cuentan con holograma exento, siempre que no exista una disposición extraordinaria.

Las motocicletas tampoco están sujetas a las restricciones habituales del Hoy No Circula.

En el caso de los vehículos con placas foráneas, se deben considerar las reglas particulares del programa: además de las restricciones correspondientes, generalmente tienen limitaciones de circulación entre las 5:00 y las 11:00 horas en días hábiles.

Autos con holograma 1 y 2 y engomado azul deben respetar la restricción este viernes./ Gobierno de México

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

El programa opera en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana y están incluidos en la disposición.