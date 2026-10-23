VIDEO: ‘Lady Gringa’ insulta a trabajadores de taquería en CDMX y avienta los tacos de un cliente

‘Lady Gringa’ protagonizó un altercado en una sucursal de Taquería Orinoco en la CDMX. / RS

Un video exhibió el altercado protagonizado por una mujer en una taquería de la CDMX; las imágenes desataron críticas en redes sociales

Una mujer apodada “Lady Gringa” se volvió viral tras protagonizar una confrontación en una sucursal de Taquería Orinoco, en la colonia Condesa, Ciudad de México. En videos difundidos en redes sociales se observa y escucha parte de la discusión que sostuvo con trabajadores y clientes del establecimiento.

De acuerdo con el testimonio de un comensal que compartió las grabaciones, la mujer presuntamente insultó a empleados, cuestionó sus ingresos y lanzó la comida de un cliente que intentó intervenir. El caso provocó críticas en internet por el trato hacia los trabajadores y reavivó el debate sobre la convivencia entre habitantes y extranjeros en la capital.

¿Qué hizo Lady Gringa en la Taquería Orinoco?

Según el relato difundido por en redes sociales por el usuario "Pacornick", el altercado habría comenzado antes de que la mujer ingresara al establecimiento, cuando presuntamente discutió con un conductor de transporte por aplicación y una vendedora ambulante.

Posteriormente, habría entrado a la taquería y exigido que los empleados le solicitaran un vehículo mediante una aplicación. Durante la discusión, la mujer también habría pedido que la atendieran en inglés.

En las grabaciones se escucha a la involucrada cuestionar cuánto ganaban los trabajadores, mientras continuaba el enfrentamiento con las personas que intentaban intervenir.

"¿Cuál es tu sueldo?, ¿Cuánto ganas al año?, ¿500 dólares americanos al año?", insistió la mujer mientras lanzaba comentarios como "perdedor" al joven que grababa la escena.

El comensal aseguró que recibió un golpe en el estómago y que la mujer le tiró sus tacos. También denunció presuntas agresiones contra empleadas del negocio.

Los videos circularon ampliamente en redes sociales donde usuarios comenzaron a referirse a la mujer como “Lady Gringa”.

La mujer fue señalada por presuntamente insultar a empleados y agredir a un cliente. / RS

¿Detuvieron a Lady Gringa tras el escándalo?

De acuerdo con el testimonio difundido por el joven, al pedir apoyo de elementos de la policía, tuvo que ser escolado para continuar su camino a casa.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente si la mujer fue detenida, puesta a disposición de las autoridades o si enfrenta algún procedimiento legal.

Tampoco se ha dado a conocer públicamente su identidad, ni si se encontraba en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna otra sustancia. Aunque distintos reportes la describen como estadounidense, su nacionalidad no ha sido corroborada oficialmente.

El caso de ‘Lady Gringa’ desató polémica por los presuntos insultos y agresiones contra trabajadores y clientes. / RS

¿Por qué se volvió viral el caso de Lady Gringa?

Las imágenes generaron críticas por los presuntos insultos y agresiones contra trabajadores y clientes. Algunas de las reacciones también vincularon el episodio con la discusión sobre la gentrificación en colonias de la Ciudad de México, como la Condesa.

Usuarios cuestionaron la actitud atribuida a la mujer y debatieron sobre el respeto hacia quienes trabajan en establecimientos comerciales y venden productos en la vía pública.