Turista roba un flamenco de un hotel en Las Vegas y podría pasar 4 años en prisión

Mitchell Fairbarn fue declarado culpable de crueldad animal por llevarse un flamenco del hotel Flamingo Las Vegas. / RS

Mitchell Fairbarn fue declarado culpable de crueldad animal tras llevarse a Peachy, un flamenco de 27 años, del hábitat del hotel Flamingo. La sentencia se conocerá en diciembre

Un turista canadiense podría pasar hasta cuatro años en prisión después de que un jurado de Nevada lo declarara culpable de crueldad animal por llevarse un flamenco de su hábitat en un hotel de Las Vegas, Estados Unidos. El caso ocurrió en marzo de 2026 y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

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El hombre, identificado como Mitchell Fairbarn, de 34 años, tomó al ave llamada Peachy del recinto del hotel y casino Flamingo Las Vegas. Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que sus acciones lastimaron al animal, mientras que la defensa argumentó que no tenía la intención de hacerle daño.

De acuerdo con información de Associated Press, difundida por CBS News, el jurado lo declaró culpable de cargos graves y menores de crueldad animal el lunes 19 de octubre. Fairbarn permanece bajo arresto domiciliario mientras espera la audiencia de sentencia, programada para el próximo 1 de diciembre.

¿Cómo ocurrió el robo del flamenco en Las Vegas?

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 3 de marzo de 2026, cuando Fairbarn ingresó al hábitat de los flamencos del hotel Flamingo Las Vegas y se llevó a Peachy.

Según los reportes presentados durante el proceso judicial, el turista había consumido entre 30 y 40 cervezas en un periodo de 24 horas. El propio Fairbarn declaró que estaba bajo los efectos del alcohol y que tomó al ave porque pensó que sería una broma para compartir con sus amigos.

Las cámaras de seguridad captaron al hombre mientras transportaba al flamenco por las instalaciones del hotel. En las imágenes presentadas durante el juicio se observa que sujetaba al animal por el cuello mientras se desplazaba por el edificio.

Posteriormente, dos amigos que compartían habitación con Fairbarn encontraron al ave y la dejaron en un pasillo. Un trabajador del hotel localizó al flamenco, que presentaba heridas, sangre en las plumas y signos de temor.

La información sobre el caso fue reportada por CBS News, a partir de datos de Associated Press y medios locales de Nevada.

Mitchell Fairbarn fue declarado culpable de crueldad animal por llevarse un flamenco del hotel Flamingo Las Vegas. / AP

¿Qué lesiones sufrió Peachy, el flamenco de 27 años?

Peachy, un flamenco chileno de 27 años, recibió atención veterinaria después de ser localizado. Durante el juicio, la veterinaria Tiffany Moore explicó que el ave presentó lesiones y pérdida de sangre compatibles con un traumatismo.

El animal también perdió varias plumas y necesitó tratamiento con antibióticos, antiinflamatorios y analgésicos, de acuerdo con los reportes sobre el testimonio veterinario.

Aunque su estado físico mejoró después del incidente, la especialista señaló que Peachy mostraba mayor ansiedad y nerviosismo durante las evaluaciones veterinarias.

Las cámaras de seguridad del hotel captaron al turista mientras transportaba al flamenco por las instalaciones. / X

¿Cuántos años de prisión podría recibir el turista?

Tras aproximadamente cinco horas de deliberaciones, el jurado declaró culpable a Fairbarn de cargos graves y menores de crueldad animal.

De acuerdo con CBS News y Associated Press, el cargo grave podría implicar hasta cuatro años de prisión, mientras que la condena por el delito menor podría sumar hasta seis meses adicionales.

La sentencia está programada para el 1 de diciembre de 2026, por lo que todavía no se conoce la pena definitiva que recibirá el canadiense.