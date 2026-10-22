¿Quién es Ángela Karime, la mexicana que ganó oro en Indonesia con un extintor acústico?

Ángela Karime Hernández Venegas ganó una medalla de oro en Indonesia por desarrollar un extintor acústico que utiliza ondas sonoras para apagar pequeñas llamas. / RS

La estudiante de Tamaulipas desarrolló un dispositivo que utiliza ondas sonoras de baja frecuencia para apagar pequeñas llamas. Su proyecto obtuvo una medalla de oro en una competencia internacional de ciencia y tecnología

Ángela Karime Hernández Venegas, estudiante del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETis) 78, en Altamira, Tamaulipas, ganó una medalla de oro en Indonesia por desarrollar un extintor acústico capaz de sofocar pequeñas llamas mediante ondas sonoras. La joven mexicana presentó su proyecto, llamado Vortex Tech, en la Competencia Internacional de Ciencia y Tecnología ISIF 2026, donde obtuvo el reconocimiento en la categoría de Tecnología, nivel secundaria, de acuerdo con la Secretaría de Educación de Tamaulipas.

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Además de la medalla de oro, recibió el premio especial IYSA Semi Grand Award, que le permitirá participar en otra competencia científica internacional.

¿Quién es Ángela Karime Hernández Venegas?

Ángela Karime es alumna del CETis 78 de Altamira, Tamaulipas, donde desarrolló su proyecto de innovación tecnológica con la asesoría del docente Arturo Hernández Muñoz.

Su propuesta consiste en un sistema de supresión de incendios mediante ondas acústicas, una alternativa que busca combatir el fuego sin recurrir directamente a los agentes utilizados por los extintores convencionales.

La estudiante mexicana presentó el proyecto Vortex Tech en la competencia internacional de ciencia y tecnología ISIF 2026. / Secretaría de Educación

¿Cómo funciona el extintor acústico que inventó la mexicana?

El proyecto Vortex Tech busca apagar pequeñas llamas mediante ondas sonoras de baja frecuencia, en lugar de utilizar agua, espuma o polvo químico. El prototipo genera ondas acústicas de aproximadamente 30 hertz mediante un sistema que incluye una batería, un amplificador y una bocina.

El sonido produce movimientos y turbulencias en el aire alrededor de la llama, lo que puede alterar las condiciones que mantienen la combustión hasta conseguir que el fuego se extinga.

Este principio físico se ha investigado como una alternativa para combatir ciertos tipos de fuego. El prototipo está diseñado para apagar llamas pequeñas.

Su funcionamiento y sus posibles aplicaciones dependen de factores como la frecuencia, la intensidad de las ondas, la distancia y las características del incendio.

¿Qué premios ganó Ángela Karime en Indonesia?

La estudiante obtuvo dos reconocimientos durante su participación en la competencia internacional ISIF 2026: Medalla de oro: por su proyecto de extintor acústico, dentro de la categoría de Tecnología.

IYSA Semi Grand Award: una distinción especial que le otorga el derecho de participar en la Indonesia International Applied Science Project Olympiad (I2ASPO 2026). Según la Secretaría de Educación de Tamaulipas, el segundo reconocimiento abre la posibilidad de que la joven presente nuevamente su trabajo en un espacio internacional de ciencia y tecnología.