¿Cuánto tiempo tarda en borrarse una deuda del Buró de Crédito en México?

Pagar un adeudo no significa que desaparezca de inmediato / Magnific

Los registros negativos pueden permanecer uno, dos, cuatro o hasta seis años, dependiendo del monto y de las condiciones legales aplicables

Tener una deuda pendiente con un banco, una tarjeta de crédito o una tienda departamental puede convertirse en un obstáculo cuando se busca financiar un automóvil, solicitar otro crédito o comprar una vivienda. Sin embargo, existe una duda frecuente entre los usuarios: ¿cuánto tiempo debe pasar para que una deuda desaparezca del Buró de Crédito?

En México, el plazo depende principalmente del monto del adeudo, expresado en Unidades de Inversión (UDIS), así como de las disposiciones legales que regulan la eliminación de la información crediticia.

Tener una deuda pendiente puede convertirse en un obstáculo / Magnific

De acuerdo con la información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) y del propio Buró de Crédito, los registros negativos pueden eliminarse después de distintos periodos, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

¿Cuántos años permanece una deuda en el Buró de Crédito?

El tiempo de permanencia de un registro negativo varía según la cantidad adeudada. Las UDIS son una unidad de cuenta cuyo valor en pesos se actualiza, por lo que los equivalentes monetarios pueden cambiar.

De manera general, los plazos reportados para la eliminación de determinados registros son los siguientes: Un año: deudas de hasta 25 UDIS.

Dos años: adeudos mayores a 25 UDIS y de hasta 500 UDIS.

Cuatro años: deudas mayores a 500 UDIS y de hasta 1,000 UDIS.

Seis años: adeudos mayores a 1,000 UDIS, siempre que se cumplan las condiciones legales aplicables.

Estos periodos no significan que cualquier deuda vaya a desaparecer automáticamente al cumplirse determinado número de años. La eliminación depende de las características del registro y de que no se presente alguna circunstancia que impida aplicar el plazo.

En el caso de los registros que pueden eliminarse después de seis años, se contemplan condiciones específicas: el adeudo debe ser inferior a 400,000 UDIS, el crédito no debe encontrarse en un proceso judicial y no debe existir fraude relacionado con el financiamiento.

Los registros negativos pueden eliminarse después de distintos periodos de tiempo / Magnific

¿Desde cuándo comienza a contar el plazo para borrar una deuda?

Una de las dudas más comunes es si el conteo empieza desde el día en que se contrató el crédito o desde que se dejó de pagar.

El plazo de eliminación no necesariamente comienza en ninguna de esas dos fechas. De acuerdo con las reglas aplicables, el cálculo depende de la información reportada por la institución otorgante y de los antecedentes registrados en el historial crediticio.

Esto significa que dos personas con adeudos similares pueden tener fechas de eliminación diferentes. Por esa razón, consultar el Reporte de Crédito Especial permite conocer cómo aparece registrada una deuda, qué institución la reportó y si la información coincide con la situación financiera del usuario.

Liquidar un adeudo no implica que el registro negativo desaparezca inmediatamente / Magnific

¿Qué pasa si pagas una deuda que aparece en Buró de Crédito?

Liquidar un adeudo no implica que el registro negativo desaparezca inmediatamente. Cuando una persona paga lo que debe, la institución acreedora debe actualizar la información correspondiente, de acuerdo con los procedimientos establecidos. Sin embargo, el antecedente puede permanecer durante el plazo que resulte aplicable.

Pagar o ponerse al corriente puede favorecer la evaluación del historial, pues permite que los otorgantes de crédito conozcan el comportamiento de pago más reciente. Si no es posible cubrir la totalidad del adeudo, una alternativa es negociar directamente con el banco o la entidad financiera para conocer las opciones disponibles.

Antes de aceptar una reestructura o una quita, conviene revisar las condiciones del acuerdo, el monto final que deberá pagarse y la forma en que la operación quedará reflejada en el historial. En particular, una quita —cuando el acreedor acepta recibir una cantidad menor a la deuda total— puede tener consecuencias para la evaluación de futuras solicitudes de financiamiento.

¿Estar en Buró de Crédito significa que ya no puedes pedir un préstamo?

No. Aparecer en el Buró de Crédito no equivale a estar en una lista negra. Esta entidad es una sociedad de información crediticia que recopila datos sobre los financiamientos contratados por las personas y el comportamiento que han tenido al pagarlos.

Contar con un historial puede resultar favorable si demuestra que el usuario cumple puntualmente con sus obligaciones. Por el contrario, los atrasos y los incumplimientos pueden influir en la decisión de los bancos y otras instituciones al evaluar una nueva solicitud.

La aprobación de un préstamo también depende de factores como los ingresos, las deudas vigentes, la capacidad de pago y las políticas de cada entidad financiera. Por lo tanto, aunque un registro negativo se elimine, esto no garantiza que la persona obtenga una tarjeta de crédito, un préstamo personal o un financiamiento hipotecario.

¿Cómo consultar gratis tu historial en Buró de Crédito?

Revisar el historial crediticio permite detectar atrasos, comprobar que los pagos estén registrados y verificar si existen créditos que no se reconocen. Para hacerlo, se puede solicitar el Reporte de Crédito Especial a través del sitio oficial de Buró de Crédito: https://www.burodecredito.com.mx/