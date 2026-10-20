El proyecto fue hecho por una estudiante de bachillerato, y la llamó de del programa donde participaron alrededor de 110 propuestas de 25 países

El talento mexicano cientifico logró un nuevo reconocimiento internacional gracias a Ángela Karime Venegas Hernández, alumna del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETis) 78, ubicado en Altamira, Tamaulipas. El invento, un extintor acústico diseñado para combatir pequeñas llamas por ondas sonoras, le permitió obtener una medalla de oro durante una competencia de ciencia y tecnología celebrada en Indonesia.

Podría interesarte Contra VIDEO: Estudiantes del Cetis 78 de Altamira dan golpiza a su director

El talento científico mexicano consiguió un nuevo reconocimiento internacional gracias a Ángela Karime Venegas Hernández./El talento científico mexicano consiguió un nuevo reconocimiento internacional gracias a Ángela Karime Venegas Hernández

La joven presentó el proyecto en un encuentro internacional realizado del 13 al 18 de octubre de 2026, donde participaron estudiantes de distintas nacionalidades con trabajos enfocados en la innovación y la investigación aplicada. El resalto entre decenas de iniciativas que buscaban dar soluciones a diferentes desafíos mediante la tecnología.

El reconocimiento no llegó solo: además de la presea dorada, Ángela Karime recibió una distinción especial que le abrió la puerta a otra competencia científica, con la oportunidad de seguir con el alcance de su invento ante los participantes de otros países.

México destaca entre más de 100 proyectos internacionales./especial

¿Cómo funciona el extintor acústico de la estudiante mexicana?

La propuesta de la alumna tamaulipeca consiste en un dispositivo que utiliza ondas de sonido para provocar apagar pequeñas llamas, en lugar de recurrir directamente al agua o a productos químicos como las empleadas en los extintores convencionales. Está propuesta explora una alternativa tecnológica para el combate del fuego a partir de fenómenos físicos relacionados con las ondas acústicas. Su desarrollo representa un ejemplo del trabajo experimental que pueden hacer los estudiantes de educación media superior cuando cuentan con orientación escolar y oportunidades para presentar sus investigaciones.

No obstante, la magnitud de este tipo de dispositivos depende de factores como la intensidad y frecuencia del ruido, las características del fuego y las condiciones del entorno. Por ello, su presentación como prototipo no quiere decir que pueda reemplazar a los equipos certificados ni utilizarse para combatir incendios de grandes dimensiones. El proyecto fue realizado con el acompañamiento del profesor Arturo Hernández Muñoz, quien asesoró a la estudiante durante la preparación de su propuesta y su participación en el certamen internacional.

México gana entre más de 100 proyectos internacionales

La competición marcó un desafío importante para la estudiante mexicana, causado a la cantidad de personas y a la diversidad de propuestas presentadas. De acuerdo con la información difundida sobre su participación, la categoría reunió aproximadamente 110 proyectos procedentes de 25 países. En ese contexto, conseguir el primer lugar significó un reconocimiento al trabajo hecho por Ángela Karime y su asesor. La experiencia también permitió mostrar una iniciativa elaborada dentro de las aulas nacionales frente a una comunidad internacional interesada en la ciencia y la tecnología.

Ángela luego de compartir su reacción por el resultado, la estudiante expresó su entusiasmo por los premios obtenidos y por la oportunidad de seguir compitiendo.

“Pues estoy muy emocionada por el premio y la acreditación al otro evento, muy contentos y emocionados porque eran demasiados proyectos los que competían y había muy buenos, la verdad. Pero nos fue bien y dejamos muy en alto el nombre de México y Altamira”, comentó la joven mexicana al diario El Sol de Tampico.