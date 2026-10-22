Las personas mayores de 60 años deben acudir personalmente a la captura biométrica, ya que el procedimiento requiere registrar sus características físicas./ RS

Las personas de la tercera edad pueden actualizar su CURP con datos biométricos sin pagar. Conoce qué documentos llevar, cómo funciona el registro y dónde solicitarlo

Los adultos mayores de 60 años que quieran tramitar la CURP biométrica en 2026 deben tomar en cuenta algunos requisitos antes de acudir al Registro Civil. Aunque el procedimiento es gratuito, no todas las oficinas cuentan necesariamente con el servicio de captura, por lo que es importante identificar los módulos autorizados y comprobar que los documentos personales estén en orden.

Uno de los aspectos que más dudas genera es si las personas de la tercera edad necesitan solicitar una nueva CURP o cambiar la clave que han utilizado durante años. En realidad, los 18 caracteres alfanuméricos que identifican a cada ciudadano se mantienen, mientras que el nuevo sistema permite incorporar información física para fortalecer la verificación de identidad y reducir posibles casos de suplantación.

La Secretaría de Gobernación, a través del Registro Nacional de Población (Renapo), avanza en la implementación de este mecanismo, que busca facilitar la identificación de los mexicanos al realizar gestiones ante instituciones públicas. Sin embargo, el registro biométrico se desarrolla progresivamente y la disponibilidad del servicio puede variar dependiendo del estado o municipio.

¿Qué documentos deben llevar los adultos mayores para obtener la CURP biométrica?

Antes de acudir a un módulo, es recomendable tener a la mano una identificación oficial vigente con fotografía, como la credencial para votar del INE o el pasaporte. Las personas mayores que cuentan con una credencial del INAPAM también pueden consultar si es aceptada en la oficina donde realizarán el procedimiento, ya que los documentos admitidos deben confirmarse directamente con el personal responsable.

Otro documento que conviene preparar es el acta de nacimiento, pues contiene información utilizada para comprobar la identidad y verificar los datos registrados ante las autoridades. Lo más importante es revisar que el nombre completo, los apellidos y la fecha de nacimiento coincidan con los de la identificación oficial, ya que cualquier diferencia podría requerir una aclaración.

También es conveniente descargar una copia reciente de la CURP certificada. Este documento puede obtenerse gratuitamente desde el portal oficial del Gobierno de México y sirve para revisar que los datos personales estén correctos. Si aparece un error o la clave presenta alguna inconsistencia, lo recomendable es solicitar su corrección antes de continuar con el trámite biométrico.

El trámite de la CURP biométrica es gratuito y se realiza en módulos autorizados del Registro Civil y Renapo./ RS

Además de los documentos de identidad, algunos módulos pueden manejar un sistema de citas o solicitar información adicional, como un comprobante de domicilio o datos de contacto. Por ello, las personas interesadas deben preguntar previamente cuáles son las condiciones de atención, pues no existe un listado operativo único que pueda aplicarse sin excepción a todas las oficinas del país.

CURP biométrica 2026: así funciona el trámite para personas mayores de 60 años

El procedimiento presencial requiere que la persona acuda al módulo donde será atendida por personal autorizado. Durante el registro se contempla la captura de huellas dactilares, fotografía del rostro, firma digitalizada y datos del iris, según el esquema correspondiente, para asociar estas características con la información de identidad del solicitante.

Por esta razón, un familiar no puede realizar la captura biométrica en representación del adulto mayor únicamente llevando sus documentos. La toma de huellas y demás características físicas requiere la participación directa de la persona interesada cuando se utiliza la modalidad presencial.

En aquellos casos donde existan dificultades de movilidad, es recomendable consultar si la autoridad correspondiente dispone de alternativas o facilidades de atención. No todos los módulos ofrecen necesariamente las mismas condiciones de accesibilidad, por lo que verificar esta información puede evitar complicaciones para las personas que necesitan apoyo para trasladarse.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha señalado que la CURP biométrica forma parte de un proyecto para fortalecer el derecho a la identidad y mejorar la seguridad de los registros personales. Entre sus objetivos se encuentra disminuir la duplicidad de información y el uso indebido de datos, además de facilitar la identificación de los ciudadanos en servicios gubernamentales.

Los adultos mayores pueden presentar identificación oficial, acta de nacimiento y CURP certificada, según los requisitos del módulo donde realicen el registro./ RS