La implementación de la CURP con datos biométricos avanza de manera gradual en distintos módulos del país./ IA

Conoce quiénes están contemplados, qué pasa con los menores de edad y qué documentos debes preparar para realizar el trámite

No es necesario tener 18 años para tramitar la CURP biométrica. El nuevo esquema de identificación también contempla a niñas, niños y adolescentes, aunque en estos casos el procedimiento puede requerir la participación de la madre, el padre o un tutor, además de documentos que acrediten la identidad y el parentesco.

La incorporación de datos biométricos a la Clave Única de Registro de Población forma parte de los cambios que se han impulsado durante 2026 para reforzar la identificación de las personas en México. La idea es que la CURP esté vinculada con elementos físicos de su titular y así hacer más difícil que alguien utilice una identidad ajena.

Uno de los puntos que más confusión ha generado es la edad para realizar el trámite. A diferencia de otros documentos oficiales, este registro no está pensado únicamente para adultos, por lo que los menores también pueden formar parte del proceso conforme avance la habilitación de módulos y mecanismos de captura.

¿Cómo se tramita la CURP biométrica para menores de edad?

En el caso de niñas, niños y adolescentes, el trámite puede requerir que la madre, el padre o el tutor acompañe al menor y presente documentación que permita comprobar el vínculo. Esto dependerá del caso y de los requisitos que establezca la oficina donde se lleve a cabo el procedimiento.

La nueva modalidad contempla la incorporación de fotografía y huellas dactilares, aunque su implementación no ocurre al mismo ritmo en todo el país. Por ello, antes de acudir a un módulo conviene revisar si ya cuenta con el equipo necesario para realizar la captura biométrica.

Entre los documentos que pueden solicitarse están el acta de nacimiento, la CURP actual y una identificación oficial vigente./ IA

También es importante considerar que los documentos pueden cambiar de acuerdo con la edad o condición de la persona. No es lo mismo el trámite de un adulto que el de un menor o una persona extranjera, por lo que las autoridades pueden solicitar papeles adicionales.

¿Qué requisitos piden para la CURP biométrica en octubre de 2026?

Entre los documentos que pueden solicitarse están el acta de nacimiento, la CURP actual y una identificación oficial vigente, cuando corresponda. En determinados casos también puede requerirse documentación relacionada con la nacionalidad mexicana o la situación migratoria.

Para menores de edad, además, pueden pedir la identificación de la madre, padre o tutor, así como documentos que comprueben la relación con el menor. La recomendación es revisar previamente los requisitos del módulo donde se realizará el trámite para evitar vueltas innecesarias.

Otro punto que debe quedar claro es que octubre de 2026 no funciona como una fecha límite general para toda la población. La incorporación de biométricos continúa avanzando de forma gradual, por lo que no significa que todas las personas tengan que acudir durante este mes a realizar el registro.