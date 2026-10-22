La presidenta respaldó a los jóvenes, cuya respuesta provocó el debate sobre la discriminación y los prejuicios contra la educación técnica

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a Ximena e Ismael, dos estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), luego de que respondieran a los comentarios discriminatorios de creadores de contenido que se burlaron de quienes estudian en esta institución pública. El caso se viralizó en redes sociales y abrió una discusión sobre el clasismo y los estereotipos que rodean a la educación técnica.

Los alumnos grabaron su respuesta desde los talleres de un plantel./especial

Los jóvenes, alumnos de un plantel ubicado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, publicaron un video desde los talleres de su escuela para mostrar sus habilidades y defender su preparación profesional. Su respuesta llegó después de que circulara un fragmento del podcast regiomontano Los Parrilleros MX, cuyos conductores, identificados como Eder y Charly, hicieron comentarios despectivos sobre los estudiantes del Conalep.

¿Por qué Claudia Sheinbaum felicitó a los alumnos?

La reacción de la presidenta se produjo después de que los estudiantes enfrentaran públicamente los prejuicios contra su comunidad escolar. Sheinbaum reconoció la manera en que Ximena e Ismael respondieron a los señalamientos, que relacionaban de forma generalizada al alumnado con la delincuencia y los embarazos adolescentes.