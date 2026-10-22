La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a Ximena e Ismael, dos estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), luego de que respondieran a los comentarios discriminatorios de creadores de contenido que se burlaron de quienes estudian en esta institución pública. El caso se viralizó en redes sociales y abrió una discusión sobre el clasismo y los estereotipos que rodean a la educación técnica.
"Eso ya no es humor, es dicriminación": Alumnos del CONALEP responden a influencers que se burlaron de ellos
Los jóvenes, alumnos de un plantel ubicado en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, publicaron un video desde los talleres de su escuela para mostrar sus habilidades y defender su preparación profesional. Su respuesta llegó después de que circulara un fragmento del podcast regiomontano Los Parrilleros MX, cuyos conductores, identificados como Eder y Charly, hicieron comentarios despectivos sobre los estudiantes del Conalep.
¿Por qué Claudia Sheinbaum felicitó a los alumnos?
La reacción de la presidenta se produjo después de que los estudiantes enfrentaran públicamente los prejuicios contra su comunidad escolar. Sheinbaum reconoció la manera en que Ximena e Ismael respondieron a los señalamientos, que relacionaban de forma generalizada al alumnado con la delincuencia y los embarazos adolescentes.
La controversia trascendió las redes sociales porque puso en discusión la forma en que se juzga a los jóvenes por la institución donde estudian. La respuesta presidencial se sumó a las muestras de apoyo que recibieron los alumnos, quienes decidieron mostrar sus conocimientos en lugar de limitarse a intercambiar insultos con los creadores de contenido.