La celebración para mayores de 18 años será el 24 de octubre en Aztlán Feria de Chapultepec

La Ciudad de México tendrá una fiesta de Halloween dirigida exclusivamente a adultos. Se trata de Maloween, un evento organizado por la marca de bebidas Gran Malo que tendrá como anfitrión al creador de contenido Luisito Comunica y combinará música, disfraces y atracciones mecánicas en Aztlán Feria de Chapultepec.

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La celebración está programada para el sábado 24 de octubre, de las 18:00 a la 1:00 de la madrugada. La propuesta busca reunir en una sola noche una fiesta electrónica, baile sonidero y juegos mecánicos, con una ambientación inspirada en Halloween.

¿Cuánto cuesta el boleto y qué incluye Maloween?

El acceso general tiene un precio de 480 pesos por persona. De acuerdo con la información promocional, la entrada permite disfrutar de más de 10 juegos mecánicos del parque, además de ingresar a la fiesta organizada por Gran Malo, que contará con DJs durante la noche.

El evento también contempla activaciones de marcas dentro del recinto, aunque no se han detallado las empresas participantes ni las zonas en las que estarán instaladas. La publicidad de Maloween incluye mensajes de consumo responsable relacionados con las bebidas de la marca.

¿Qué artistas estarán en la fiesta?

El cartel musical reúne a seis artistas: Pablito Mix, Sonido La Changa, DJ Ansiedad, Yhan Malek, Dr Who y El Viic. Pablito Mix y Sonido La Changa destacan entre los nombres anunciados para una noche que combinará música electrónica y ambiente sonidero. Hasta el momento, la información difundida no especifica los horarios individuales ni el orden en que se presentará cada artista. Luisito Comunica participará como anfitrión del evento, de acuerdo con los materiales promocionales de la marca.

El boleto general cuesta 480 pesos e incluye el acceso a más de 10 juegos mecánicos./especial

Requisitos para entrar: edad, disfraz e identificación

Maloween será un evento exclusivo para mayores de 18 años. Entre las condiciones de ingreso se encuentra el uso obligatorio de disfraz, por lo que los asistentes deberán preparar una caracterización para participar en la celebración. También será necesario presentar una identificación oficial en la entrada. Otro detalle importante es que las bebidas de Gran Malo dentro del evento solo podrán pagarse con tarjeta, sin opción de efectivo para ese tipo de consumo.

La fiesta se realizará durante la temporada de Día de Muertos de Aztlán, que también ofrece experiencias de terror, espectáculos inmersivos y actividades temáticas. Entre ellas se encuentran Hacienda Maldita, la experiencia de realidad virtual Siniestro y el desfile Espíritus de Luz, aunque estas atracciones pueden tener costos adicionales.