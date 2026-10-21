La conductora de TNT Sports volvió a lanzar un tuit para todos sus fans en redes sociales

De un tiempo a la fecha, Miroslava Montemayor se ha vuelto una de las conductoras favoritas del público en UEFA Champions League gracias a sus apariciones en TNT Sports en la previa y post de los partidos que transmite esta plataforma los martes y miércoles.

Ahora, la regiomontana ha decidido 'romper' el internet, pues publicó lo que, en sus propias palabras, será "su próximo disfraz" para Halloween, desatando de manera inmediata las reacciones de sus seguidores y, por supuesto, de sus compañeros de canal, como Majo González.

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Miros se disfrazará de Oreo

A través de su cuenta de X, Miroslava Montemayor compartió una peculiar imagen, creada con inteligencia artificial, en la que se puede ver a la conductora regia con un disfraz de galleta Oreo color rosa, a la que inmediatamente agregó: "Paren todo he encontrado mi disfraz".

La primera en reaccionar fue su compañera y amiga, además de narradora de TNT Sports, Majo González, quien agregó un comentario para simular risa, pero también una imagen de Sabrina Carpenter sacando la lengua, lo cual provocó una respuesta más de Miros, en donde se veía con un disfraz nuevo, ahora de una barrita de fresa.

Las respuestas de los usuarios se han mostrado de manera inmediata, con la mayoría compartiendo palabras: "no tengo ninguna duda", pues este disfraz es una referencia al respecto de la misma conductora y su viralidad en años recientes dentro de las transmisiones de la Copa de Europa.

Además, en este martes, sus seguidores le crearon estas imágenes con inteligencia artificial por su vestimenta, pues portaba un vestido color rosa con el que fue parte de la previa junto a sus compañeros Pepe del Bosque, la misma Majo o el 'Tibu' Elguea.

También recordó a 'su enamorado'

Otro de los tuits que compartió Montemayor, fue uno que solamente tenía el nombre de uno de los jugadores que entrevistó en una final de la Champions League, Vitinha, quien se hizo viral ya que parecía que no dejaba de ver a Miroslava durante el tiempo en el que sostuvieron la plática.

Vitinha festeja gol en contra de Barcelona en Champions League | AP