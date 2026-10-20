Jimena Sánchez comparte una dolorosa despedida y sus seguidores se unen para enviarle mensajes de apoyo

La conductora de Fox Sports anunció el fallecimiento de su mascota

La conductora de Fox Sports, Jimena Sánchez, atraviesa un momento de duelo tras anunciar el fallecimiento de su perrita Ramonita, quien la acompañó durante varios años. La presentadora mexicana compartió la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó una serie de fotografías para recordar distintos momentos que vivió junto a su mascota.

Podría interesarte Empelotados Joel Huiqui cumple su palabra y lleva tacos de canasta a la prensa en La Noria

La publicación estuvo acompañada de un mensaje de despedida en el que expresó el cariño que sentía por Ramonita y la tristeza que le provoca su ausencia. La conductora utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores parte de la historia que construyó junto a su compañera, con quien mantuvo un vínculo a lo largo de varios años.

“Adiós mi chiquita, algún día nos veremos en el más allá. Gracias por ser mi compañerita tantos años, Te amo y extraño mucho Ramonita”, expresó la comunicadora en la publicación.

Las fotografías compartidas por Jimena Sánchez mostraron diferentes etapas de la vida de Ramonita, desde momentos cotidianos hasta recuerdos que reflejan la cercanía entre ambas. El mensaje de despedida recibió numerosas muestras de solidaridad de parte de sus seguidores, así como de personalidades vinculadas con la televisión, el periodismo deportivo y la lucha libre.

Entre quienes manifestaron su apoyo se encontraron sus colegas Tania Rincón, Pilar Pérez, Diego Zanassi y Blanca Ríos. También se sumaron figuras relacionadas con el mundo de la lucha libre, como Santos Escobar, Thunder Rosa, Paige y Speedball Mike Bailey.

Jimena Sánchez en una sesión de fotografía | INSTAGRAM