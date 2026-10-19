El hijo menor de Lionel Messi presume su jersey de Como 1907 y los fans de Nico Paz enloquecieron

La familia de Lionel Messi tras el título de Argentina en la Copa del Mundo 2022 | INSTAGRAM: @antonelaroccuzzo

Fue Antonela Roccuzzo quien compartió la curiosa postal que tuvo un gran impacto entre los seguidores

Nicolás Paz se ha convertido en un referente de Como 1907 en la Serie A y también se perfila como una de las futuras figuras de la Selección de Argentina. Por ello, no sorprende la exaltada reacción de sus fans luego de ver que el hijo menor de Lionel Messi, Ciro, posó con el jersey de este jugador.

En una de sus más recientes publicación en Instagram, la esposa del ahora excapitán de la Albiceleste, Antonela Roccuzzo, compartió varias postales de su familia. En una de las más virales aparecen Leo y Ciro, quien porta la playera de Como 1907, y aunque no se observa si es la de Nico Paz, la afición así lo asumió.

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¿El futuro de la Selección de Argentina?

Desde 2024, Cesc Fábregas es el director técnico de Como 1907 e incluso los llevó al ascenso de la Serie B a la Serie A, así como a una histórica clasificación a Champions League. El técnico español es gran amigo de Messi, pues ambos coincidieron en Barcelona, por lo que no sorprende que uno de los hijos del argentino tenga el jersey del club italiano.

Sin embargo, la afición argentina de inmediato asoció la postal con Nico Paz, quien se formó en las inferiores de Real Madrid, pero desde su llegada a Como se ha consolidado como figura. A pesar de sus cortos 22 años ya es un referente, por lo que los seguidores de la Albiceleste lo han elegido como heredero de Messi en el combinado nacional.

Lionel Messi con su hijo Ciro | INSTAGRAM: @antonelaroccuzzo

"Está claro que Nico Paz tiene todo el apoyo del 10 para hacer su camino en la Selección Argentina"; "Uno no puede evitar imaginar que Ciro quedó fascinado con el talento y el estilo de juego del zurdo", fueron algunos de los comentarios en redes sociales tras la difusión de la fotografía.

Nico Paz y Messi brillaron con la Selección de Argentina

Fue en octubre de 2024 la primera vez que el atacante de 22 años recibió su primer llamado a la Albiceleste. Desde entonces ha tenido participación intermitente, pero estuvo en la pasada Fecha FIFA de octubre este año y en la misma metió gol en el triunfo 3-0 contra Benín con asistencia de Messi, que precisamente se despidió de la selección en dicho encuentro.