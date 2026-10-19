“Es el jugador más importante de la historia”: Tata Martino pone a Messi al mismo nivel de Maradona

El técnico del Atlanta United aseguró que el astro argentino es una leyenda viviente del balompié

Uno de los mejores jugadores del mundo y su carrera están llegando a su fin, es por eso que las criticas, mensajes y elogios no paran de llegar. Lionel Messi, jugador del Inter de Miami recibió unas emotivas palabras de Gerardo ‘Tata’ Martino, ex técnico de la Selección Mexicana y Argentina.

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¿Qué dijo el Tata?

Durante una conferencia de prensa, el estratega comentó con admiración lo realizado por Messi, asegurando que es un futbolista que a pesar de su edad marca el ritmo y la diferencia en un partido, poniéndolo en el nivel del propio Diego Armando Maradona.

Es, junto a Maradona, el jugador más importante de la historia, según lo que yo mismo viví y vi. Tiene 39 años, ¡y decide un partido en la semifinal gracias a un esfuerzo individual”, declaró Martino.

Tata Martino da indicaciones a Lionel Messi en 2013 | AP

Del mismo modo, el Tata no usó muchas palabras para describir lo que significa Leo y todo lo que hace en el terreno de juego, pues las propias imágenes y videos describen a la perfección lo que es Leo.

No hace falta decir nada más; las imágenes hablan por sí solas, y lo que vemos es un estado de asombro continuo, partido tras partido”, concluyó el estratega.

Lionel Messi se despidió de la selección argentina | AP

¿Cómo fue la convivencia de Messi y el Tata?

El ídolo de Argentina y el entrenador coincidieron en la Selección de Argentina en el 2014, poco tiempo después del mundial de Brasil, dejando el cargo dos años después en 2016, durante el periodo previo al mundial de Rusia 2018. Además, Martino y Leo estuvieron juntos nuevamente en el Inter de Miami durante el 2023 al 2024 y un breve periodo en Barcelona en 2013.

Constantemente, el estratega a mostrado su admiración por Messi, dejando incluso una gran polémica en el Mundial de Qatar 2022, cuando dirigió a México, pues en el duelo de Fase de Grupos dejó una dudosa palpación ante la Albiceleste, cayéndotelo 2-0.