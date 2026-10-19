El presidente, Ángel Torres, de los Azulones dio detalles de esta posibilidad

Getafe sigue buscando estrellas para incorporarlos a sus filas en esta temporada, ahora el nombre de Sergio Ramos empieza a tomar fuerza y el propio presidente, Ángel Torres, de los Azulones dio a conocer los detalles de la posible llegada del jugador de 40 años.

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¿Qué dijo el presidente del Getafe?

"Ha estado hablando conmigo su hermano, su agente. Tenemos seis centrales, no era una posición... el míster necesitaba bandas, pero no es tarde, está en la lista de futuribles", reveló el ejecutivo en una charla con Tablero Deportivo de Radio Nacional.

Sergio Ramos en un partido contra el Real Madrid | AP

Asimismo, destacó que la posición no es una necesidad prioritaria: "Podría venir, porque es un tema que llevamos tiempo detrás, pero no era la prioridad, era conseguir bandas. Si en enero traemos un central... pero esa posición la tenemos bien cubierta".

Cabe mencionar, que Getafe ya se encuentra afinando la llegada de Jadón Sancho para que se una al ya 'Azulón' Dani Carvajal: "Estamos en conversaciones con Sancho, igual que hace tres o cuatro meses. Parejo también podría ser otra opción. Deberíamos poder confirmar la próxima semana si cerramos o no estas negociaciones", mencionó el presi para Movistar Plus.

Dani Carvajal como nuevo jugador de Getafe en LaLiga | X: @GetafeCF

¿Cómo fue el paso de Sergio Ramos en la Liga MX?

Sergio Ramos no ve acción desde la cancha desde aquel duelo de Rayados ante Toluca de Liguilla a finales del 2025. El central español estuvo en más de 30 partidos con La Pandilla, en los que anotó en ocho ocasiones sin ninguna asistencia.

Las lesiones no pasaron desapercibidas en su paso en México desde su primer torneo en con La Pandilla, desde su llegada a principios del 2025, como uno de los fichajes bomba más importantes en la historia de la Liga MX.

El bagaje de Sergio Ramos no necesitó presentación, pues llegó como un multicampeón de Champions League, Campeón del Mundo y leyenda ibérica en busca de darle un título a Rayados; sin embargo, se quedó corto en el intento.

Cabe mencionar, que l español tuvo una gran actuación en la zona baja en distintos juegos, con una gran cantidad de duelos individuales ganados y su estadía en la Liga MX terminó por ser más rápido de lo esperado.