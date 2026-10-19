La mujer de 34 años quedó en libertad mientras las autoridades esperan los resultados toxicológicos y el examen mecánico de la camioneta

Una tragedia sacudió a la comunidad de Wichita, Kansas, luego de que una camioneta atropellara a varios niños y adultos durante un partido de futbol juvenil, dejando un saldo de dos personas fallecidas y diez heridas. La conductora del vehículo, una mujer de 34 años que fue detenida el sábado, quedó en libertad sin cargos mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

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¿Qué pasó en Kansas?

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía de Wichita, las autoridades están a la espera de los resultados de las pruebas toxicológicas practicadas a la mujer, así como de un examen mecánico de la camioneta involucrada en el incidente. La decisión de liberarla se tomó después de consultar con la fiscalía del condado de Sedgwick, aunque el caso permanece abierto.

Las dos personas que perdieron la vida fueron identificadas como Cole Adrian, un niño de seis años, y Nicholas Schafer, de 35. Ambos eran originarios de McPherson, una localidad ubicada aproximadamente a una hora al norte de Wichita, y no tenían parentesco entre sí, según informó la policía.

El incidente también dejó 10 personas lesionadas, entre ellas cinco menores de edad. De acuerdo con las autoridades, los heridos incluyen a dos niñas de cinco y nueve años, así como a tres niños de cinco y ocho años. Las otras víctimas fueron identificadas como tres mujeres de 28, 59 y 65 años, además de dos hombres de 32 y 68 años. Aunque las lesiones fueron consideradas traumáticas, ninguna de las diez personas heridas presentaba heridas que pusieran en peligro su vida. Una mujer de 61 años también sufrió complicaciones médicas no relacionadas con lesiones traumáticas.

Los primeros reportes señalan que la conductora se encontraba estacionada en el complejo deportivo Stryker cuando, alrededor de las 15:25 horas del sábado, condujo su camioneta hacia los campos de futbol, donde se encontraban niños y adultos. Los servicios de emergencia acudieron tras recibir llamadas que alertaban sobre el atropellamiento de varias personas, mientras que los agentes detuvieron a la mujer en el lugar.

La tragedia generó una profunda conmoción en McPherson, comunidad a la que pertenecían las dos víctimas. El club de futbol juvenil McPherson City FC expresó sus condolencias a través de redes sociales y calificó lo sucedido como una “tragedia inimaginable”. La institución también pidió respeto por la privacidad de las familias afectadas y solicitó a la comunidad acompañarlas durante el proceso de duelo.

CAPTURA DE PANTALLA

Las investigación seguirán

Por su parte, el jefe de policía de Wichita, Joe Sullivan, lamentó que una jornada destinada a la convivencia familiar terminara en tragedia y aseguró que los investigadores continuarán trabajando para esclarecer los hechos. Como medida preventiva, el complejo deportivo Stryker anunció la cancelación de todos sus eventos hasta nuevo aviso. La Asociación de Actividades de Escuelas Secundarias del Estado de Kansas también suspendió los partidos por el tercer puesto y la final de futbol americano sin contacto que estaban programados para ese sábado.

Mientras continúan las investigaciones, la mujer permanece en libertad y no se han presentado cargos en su contra. La policía busca determinar las circunstancias exactas del atropellamiento mediante los análisis toxicológicos, la revisión mecánica de la camioneta y los testimonios recabados. Las autoridades no han ofrecido una fecha para concluir las diligencias ni han descartado posibles acciones legales una vez que se conozcan los resultados.