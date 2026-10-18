Javier Tebas explota contra el Real Madrid con la pancarta del Bernabéu que aviva la guerra con LaLiga

Una pancarta apareció en las gradas del Bernabéu contra Javier Tebas | Redes

Tebas aseguró que lo ocurrido refuerza sus críticas sobre el discurso de la institución y cuestionó si el equipo volverá a desmarcarse de las manifestaciones de sus fans

Javier Tebas respondió a la pancarta que apareció en las gradas del Santiago Bernabéu durante el partido entre el Real Madrid y el Sevilla, donde los aficionados expresaron su rechazo al presidente de LaLiga con el mensaje: “No es fútbol, son Tebas y Negreira”. La protesta volvió a encender la confrontación entre el dirigente y el conjunto merengue.

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A través de sus redes sociales, Tebas reaccionó a la manifestación y lanzó una pregunta dirigida al club blanco: “¿También van a explicarlo como una opinión ajena al club?”. El directivo hizo referencia a la postura que el Real Madrid había expresado anteriormente frente a sus críticas sobre la estrategia de comunicación de la institución.

¿Qué dijo Javier Tebas sobre la pancarta del Bernabéu?

“Han bastado dos días para que los hechos me vayan dando la razón”, escribió el presidente de LaLiga, quien consideró que la protesta reforzaba sus señalamientos sobre el discurso promovido alrededor del Real Madrid.

Para Tebas, el mensaje exhibido en el estadio no era un hecho aislado, sino parte de una confrontación que ha escalado en los últimos días.

El dirigente también advirtió sobre las consecuencias de alimentar la hostilidad contra personas concretas mediante mensajes públicos.

En su postura, los responsables de las instituciones deben asumir la responsabilidad por los discursos que promueven y amplifican, especialmente cuando estos pueden trasladar las diferencias dirigenciales a las gradas.

La protesta se produjo durante el encuentro frente al Sevilla, cuando la afición madridista desplegó la pancarta en el fondo sur del estadio y acompañó el mensaje con cánticos como “Tebas, vete ya” y “Javier Tebas, dimisión”.

Javier Tebas, presidente de LaLiga | X: @Tebasjavier

¿Por qué se intensificó el enfrentamiento entre Tebas y el Real Madrid?

El origen de la nueva disputa está en las declaraciones de Tebas sobre Real Madrid TV, cuyos métodos de comunicación comparó con los mecanismos de propaganda utilizados por Joseph Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi.

Javier Tebas, presidente de LaLiga | AP