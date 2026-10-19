Julián Quiñones queda impresionado con su nueva casa; así es el Aramco Stadium, el moderno estadio del Al Qadisiya

Con capacidad para 47 mil aficionados, el inmueble representa un paso importante para el club, que pelea en la parte alta de la Saudi Pro League

Julián Quiñones y el resto de los jugadores del Al Qadsiah quedaron impresionados al conocer el Aramco Stadium, el recinto que se convertirá en su nueva casa y que está listo para recibir los partidos del equipo en la máxima categoría del futbol saudí.

El estadio está ubicado en Khobar, en la Provincia Oriental de Arabia Saudita, y forma parte del ambicioso proyecto de crecimiento del club. Su construcción se realizó en colaboración con el grupo inmobiliario ROSHN y busca ofrecer una experiencia de primer nivel tanto para los futbolistas como para los aficionados.

¿Cómo es el nuevo Aramco Stadium del Al Qadsiah?

Uno de los aspectos más llamativos del inmueble es su capacidad para recibir aproximadamente a 47 mil espectadores. Además, cuenta con tecnología de enfriamiento integrada para ofrecer condiciones adecuadas durante los encuentros, un elemento importante debido a las elevadas temperaturas que suelen registrarse en la región.

Su arquitectura está inspirada en los remolinos y torbellinos que se forman en las aguas de la costa de Khobar, con una propuesta que combina elementos locales y diseño contemporáneo.

El proyecto también contempla un desarrollo de aproximadamente 800 mil metros cuadrados con campos de entrenamiento, estacionamientos, zonas comerciales, parques y espacios de convivencia.

El recinto cumple con estándares internacionales para estadios de futbol y forma parte de las sedes seleccionadas para la Copa Asiática de 2027. Con estas características, el Aramco Stadium busca convertirse en uno de los escenarios deportivos más importantes de la región y acompañar las ambiciones de crecimiento del Al Qadsiah.

Julián Quiñones, jugador del Al-Qadisiya | @Alqadsiah

¿En qué lugar está el Al Qadsiah y cómo le va a Julián Quiñones?