¿Adiós a la piratería en México? Diputados aprueban reformas y abren debate por los memes

La oposición advierte que la redacción podría afectar la sátira y la libertad de expresión

La Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) para combatir la piratería y el uso indebido de emblemas institucionales en internet. Sin embargo, la iniciativa generó controversia entre legisladores, quienes debatieron si las nuevas disposiciones podrían abrir la puerta a sanciones contra memes, caricaturas políticas y otras expresiones críticas.

La iniciativa recibió 281 votos a favor y 83 en contra tras casi 10 horas de debate./chap gpt

Después de casi 10 horas de discusión, la minuta recibió 281 votos a favor de Morena, el PT y el PVEM, y 83 en contra del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano. El documento fue enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), paso previsto para su entrada en vigor.

¿Qué conductas podrían recibir sanciones?

Uno de los puntos centrales de la reforma es el artículo 403 bis de la LFPPI, que busca castigar a quienes utilicen, reproduzcan, imiten o incorporen, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas de los tres órdenes de gobierno, cuando exista la intención de engañar para cometer un delito.

La disposición contempla penas de uno a cinco años de prisión, además de multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). De acuerdo con las cifras señaladas durante la discusión legislativa, las sanciones económicas irían de aproximadamente 117 mil pesos a un millón 173 mil pesos.

La diputada de Morena, Elena Edith Segura, defendió la redacción y sostuvo que el artículo establece condiciones específicas para aplicar las sanciones: el uso de elementos institucionales debe realizarse con fines comerciales y con la intención de inducir al error o engaño para cometer un ilícito, particularmente un fraude.

El artículo 403 bis contempla penas de prisión y multas por el uso comercial engañoso de elementos institucionales./istock

¿Por qué la reforma genera polémica por los memes?

La oposición calificó la iniciativa como una “ley antimemes” y cuestionó que el texto no precise suficientemente los alcances de conceptos como identidad gráfica institucional y escala comercial. Legisladores del PAN advirtieron que la falta de claridad podría generar incertidumbre jurídica para periodistas, caricaturistas y creadores de contenido.

Durante el debate, el panista Luis Agustín Rodríguez Torres preguntó qué elementos comprende la identidad gráfica institucional, cómo se determinará el uso a escala comercial y qué criterios permitirán establecer la intención de cometer un delito. A su juicio, estos aspectos deben quedar expresamente definidos cuando están en juego posibles penas de prisión.

Los partidos de oposición también señalaron que la reforma podría provocar autocensura entre quienes realizan sátira, parodia o crítica política, ante el temor de enfrentar procedimientos legales. Por ello, propusieron precisar que las sanciones no se aplicarían a contenidos artísticos, periodísticos o educativos, pero sus reservas no fueron aceptadas.

Morena asegura que no se perseguirá a periodistas

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, rechazó que la reforma tenga como propósito perseguir a periodistas o caricaturistas. Explicó que incorporar excepciones específicas para determinados sectores no sería técnicamente viable dentro de una ley de aplicación general.

“Nunca se va a aplicar en contra de un periodista, si no hay delito alguno”, expresó el legislador al defender la minuta.

Durante la sesión se presentaron 177 reservas, con intervenciones de 64 oradores, pero ninguna fue admitida para su discusión. Entre las propuestas rechazadas estuvieron las que buscaban establecer expresamente que los cambios no afectarían los memes ni la libertad de expresión.

Ricardo Monreal aseguró que la reforma no se aplicará contra periodistas cuando no exista un delito./istock