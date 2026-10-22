La comunidad estudiantil de la FES Aragón detuvo actividades durante 24 horas para exigir atención a una serie de demandas

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón, de la UNAM, suspendió actividades académicas durante 24 horas luego de que estudiantes aprobaran un paro como medida de presión para exigir atención a diversas problemáticas dentro del plantel.

“Se informa que las actividades académicas y administrativas de la FES Aragón se encuentran suspendidas con motivo de un paro de 24 horas”, comunicó la institución por sus canales oficiales.

La comunidad estudiantil exige respuestas a su pliego petitorio / Fundación UNAM

¿Cuáles son las demandas de los estudiantes?

Los estudiantes señalaron que el paro busca visibilizar temas relacionados con la seguridad dentro y fuera del campus, además de solicitar mecanismos más efectivos para atender casos de violencia y garantizar condiciones adecuadas para la comunidad universitaria. También pidieron mayor transparencia en el seguimiento de sus solicitudes.

Tras la protesta, la dirección de la FES Aragón informó que mantiene disposición para el diálogo y propuso una reunión con representantes estudiantiles para el 26 de octubre, con el objetivo de revisar cada uno de los puntos del pliego petitorio y establecer acuerdos que permitan avanzar en las negociaciones.

Autoridades de la UNAM propusieron una reunión para el 26 de octubre / FES Aragón

¿Cuándo reanudan las clases en FES Aragón?

Durante las 24 horas que duró el paro no se realizaron actividades académicas presenciales dentro del plantel. La suspensión fue temporal y estuvo enfocada en permitir el desarrollo de la protesta sin afectar de manera indefinida el calendario escolar.