Una joven de 18 años falleció tras sufrir una caída en una atracción mecánica durante las fiestas tradicionales de Cabo San Lucas

Un festejo en Cabo San Lucas, Baja California Sur, terminó en tragedia luego de que una joven de 18 años muriera tras sufrir un accidente en un juego mecánico instalado en el recinto de las Celebraciones Tradicionales. El incidente ocurrió la noche del martes 20 de octubre, una situación que movilizó a los cuerpos de emergencia que se encontraban en la zona.

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De acuerdo con los reportes publicados el 21 de octubre, la joven, identificada como Gabriela, resultó gravemente lesionada y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, perdió la vida a consecuencia de las heridas sufridas durante el accidente.

La PGJE de Baja California Sur investiga las causas del accidente / Captura de pantalla

Tragedia fue captada en video

El momento infotuito fue captado en video por algunos visitantes en el lugar, en donde la joven está en la atracción y en movimiento, se desprende del mismo, impactándose en el suelo.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur inició una carpeta de investigación para determinar cómo ocurrió el incidente. Agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales acudieron al lugar para procesar la escena, recabar indicios y comenzar con las diligencias correspondientes.

Autoridades suspendieron la atracción mientras realizan las inspecciones de seguridad / Captura de pantalla

De momento, las autoridades no han confirmado si el accidente estuvo relacionado con una falla mecánica, un problema en los sistemas de sujeción o alguna otra circunstancia. Los resultados de los peritajes serán fundamentales para esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades.

Suspenden el juego mecánico

Tras el accidente, el Ayuntamiento de Los Cabos informó sobre la suspensión de la atracción involucrada y la revisión de los demás juegos instalados en el recinto ferial. Las inspecciones buscan verificar las condiciones de seguridad y la documentación necesaria para que los operadores puedan prestar el servicio durante las festividades.