Un festejo en Cabo San Lucas, Baja California Sur, terminó en tragedia luego de que una joven de 18 años muriera tras sufrir un accidente en un juego mecánico instalado en el recinto de las Celebraciones Tradicionales. El incidente ocurrió la noche del martes 20 de octubre, una situación que movilizó a los cuerpos de emergencia que se encontraban en la zona.
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De acuerdo con los reportes publicados el 21 de octubre, la joven, identificada como Gabriela, resultó gravemente lesionada y fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, perdió la vida a consecuencia de las heridas sufridas durante el accidente.
Tragedia fue captada en video
El momento infotuito fue captado en video por algunos visitantes en el lugar, en donde la joven está en la atracción y en movimiento, se desprende del mismo, impactándose en el suelo.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur inició una carpeta de investigación para determinar cómo ocurrió el incidente. Agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales acudieron al lugar para procesar la escena, recabar indicios y comenzar con las diligencias correspondientes.
De momento, las autoridades no han confirmado si el accidente estuvo relacionado con una falla mecánica, un problema en los sistemas de sujeción o alguna otra circunstancia. Los resultados de los peritajes serán fundamentales para esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades.
Suspenden el juego mecánico
Tras el accidente, el Ayuntamiento de Los Cabos informó sobre la suspensión de la atracción involucrada y la revisión de los demás juegos instalados en el recinto ferial. Las inspecciones buscan verificar las condiciones de seguridad y la documentación necesaria para que los operadores puedan prestar el servicio durante las festividades.
El gobierno municipal también expresó sus condolencias a los familiares de la joven y señaló que colaborará con las autoridades ministeriales para esclarecer el caso. Mientras avanzan las investigaciones, las causas del accidente continúan sin una determinación oficial y será la PGJE la encargada de informar sobre los resultados de las diligencias.