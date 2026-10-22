Hasta el momento no existen pruebas científicas ni confirmación oficial sobre su existencia / Especial

Publicaciones en redes sociales aseguran que el animal habría sido captado mediante cámaras trampa cerca del Valle de Juárez

Una misteriosa criatura ha comenzado a generar sorpresa, curiosidad y hasta temor entre usuarios de redes sociales en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de la difusión de publicaciones que aseguran que un extraño animal habría sido captado mediante cámaras instaladas en zonas cercanas al Valle de Juárez. Sus supuestas características físicas han sido suficientes para revivir una de las leyendas más conocidas de México y América Latina: el Chupacabras.

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La versión que circula en plataformas digitales ha sido relacionada con el entorno del investigador de fenómenos inexplicables Jaime Maussan y describe a un animal cuadrúpedo de apariencia poco común, con cola larga, extremidades con dedos pronunciados y características que algunos usuarios consideran semejantes a las de un reptil. Sin embargo, hasta ahora no existe evidencia científica verificable que confirme que las imágenes correspondan a una especie desconocida o incluso que permitan establecer con certeza la naturaleza del supuesto animal.

Una misteriosa criatura ha comenzado a generar sorpresa en Ciudad Juárez / Especial

¿Cómo es la extraña criatura reportada en Ciudad Juárez?

Según las publicaciones que han comenzado a difundirse en internet, la criatura habría sido registrada mediante cámaras trampa instaladas en los alrededores del Valle de Juárez, región ubicada al oriente de la ciudad fronteriza. Los relatos también intentan relacionar su presencia con supuestos ataques contra animales de granja ocurridos en la zona, aunque esta conexión tampoco ha sido demostrada por alguna autoridad o especialista.

Las descripciones señalan que se trataría de un animal que normalmente se desplaza sobre cuatro extremidades, con una cola considerablemente larga y grandes dedos. Uno de los elementos que más ha llamado la atención es la versión de que podría levantarse sobre sus patas traseras y utilizar la cola como apoyo o impulso al momento de realizar saltos.

Precisamente esas características han alimentado toda clase de comparaciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios encuentran semejanzas con animales conocidos, otros han relacionado inmediatamente el supuesto avistamiento con criaturas de ficción y leyendas populares, entre ellas la del Chupacabras.

Su aspecto que llama la atención es su cola larga y extremidades con dedos pronunciados / Especial

¿Es un nuevo Chupacabras?

Por ahora, no existe ningún elemento científico que permita identificar al supuesto animal como un Chupacabras o como una especie desconocida. La comparación surgió principalmente entre usuarios de redes sociales debido a la extraña apariencia atribuida a la criatura y a las versiones sobre ataques contra animales.

La historia del Chupacabras se convirtió en un fenómeno popular durante la década de los 90, cuando comenzaron a reportarse presuntos ataques contra animales en diferentes países de América Latina. Desde entonces, el nombre ha sido utilizado para describir numerosos avistamientos de criaturas aparentemente desconocidas, aunque ninguno ha demostrado científicamente la existencia de un animal con las características atribuidas a la leyenda.

En el caso de Ciudad Juárez ocurre algo similar: existen publicaciones e imágenes que han generado conversación, pero no se ha presentado un ejemplar, análisis biológico, evidencia genética ni investigación científica independiente que permita determinar que existe una nueva especie detrás de los reportes.

Hasta el momento no se sabe de dónde pudo salir la extraña especie / Especial

Aseguran que habría más de una criatura en el Valle de Juárez

Otro de los elementos que incrementó el misterio es la versión de que podrían existir entre cinco y seis ejemplares desplazándose por la región. La información ha provocado que algunos usuarios pidan mayores investigaciones, mientras otros cuestionan la autenticidad de las imágenes difundidas.

Según las publicaciones, el equipo relacionado con Jaime Maussan buscaría conseguir nuevas evidencias e incluso capturar algún ejemplar con el propósito de estudiar sus características y establecer qué tipo de animal podría ser.

¿La criatura atacó animales de granja?

Las publicaciones también han relacionado los supuestos avistamientos con ataques contra animales de granja en zonas cercanas al Valle de Juárez, situación que ha reforzado inevitablemente las comparaciones con la leyenda del Chupacabras.

Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado evidencia que permita establecer una relación entre los presuntos ataques y la criatura mostrada en las imágenes. Tampoco existe un reporte científico que identifique mordeduras, huellas, restos biológicos u otros elementos capaces de comprobar que un animal desconocido sea responsable.