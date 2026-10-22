EXCLUSIVA: Contra el huracán: la película que rescata las historias olvidadas de Otis en Acapulco

La cinta está inspirada en el desastre que dejó Otis en Guerrero / Especial

Benny Emmanuel y Kristyan Ferre nos revelaron en exclusiva para CONTRA los retos de filmar una historia de supervivencia, hermandad y desigualdad

El huracán Otis dejó una profunda huella en Acapulco, no solamente por la destrucción que provocó a su paso, sino por las historias de miles de personas que enfrentaron uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Algunas lograron sobrevivir para contar lo ocurrido, mientras que otras quedaron marcadas por pérdidas irreparables. Precisamente, de esas experiencias nace Contra el Huracán, una película protagonizada por Benny Emmanuel y Kristyan Ferrer, quienes en entrevista exclusiva con CONTRA revelaron que esta producción de Netflix va mucho más allá de reconstruir una tragedia natural.

La cinta, que se estrenará el próximo 23 de octubre en Netflix, presenta la historia de dos medios hermanos que deben enfrentar la fuerza de un huracán mientras permanecen a bordo de una embarcación de lujo. Sin embargo, detrás de las escenas de supervivencia existe una reflexión sobre las diferencias sociales, las relaciones familiares, la generosidad y la importancia de reconocer a quienes muchas veces permanecen invisibles ante una tragedia de grandes dimensiones.

Para sus protagonistas, participar en esta producción significó enfrentarse a exigencias físicas y emocionales, pero también cuestionar la manera en que las personas se relacionan, especialmente cuando una situación extrema deja al descubierto las desigualdades que existen en la sociedad.

Benny Emmanuel y Kristyan Ferrer nos revelaron que esta producción de Netflix fue todo un reto / Especial

¿De qué trata Contra el huracán, la nueva película de Netflix?

Contra el huracán sigue a Wirpul y Candi, dos medios hermanos que, pese a sus diferencias y a la complicada relación que mantienen, deberán encontrar la manera de sobrevivir cuando el huracán Otis se aproxima a las costas de Acapulco.

Ambos se encuentran a bordo del yate de su patrón, una embarcación que tienen la responsabilidad de cuidar ante la llegada del fenómeno meteorológico. Sin embargo, conforme las condiciones empeoran, descubren que ninguna preparación resulta suficiente frente a la fuerza de la naturaleza y que su única oportunidad de salir con vida depende de la confianza, el coraje y el amor fraternal que deberán recuperar.

Aunque los personajes son parte de una ficción, la historia está inspirada en las experiencias reales de Marlon y Jonathan, dos amigos que se encontraban entre los marineros encargados de proteger embarcaciones de lujo cuando Otis golpeó Acapulco.

Kristyan Ferrer explicó a CONTRA que el origen del proyecto se encuentra en una investigación periodística que posteriormente despertó el interés de la productora Perro Azul y de Netflix.

"Este fue un artículo del País, en donde retrataron la historia de Marlon y Jonathan. Es después que a Perro Azul le llega esta historia y junto con Netflix deciden hacer esta ficción Contra el Huracán. Y partieron un poco de los testimonios de estos dos chicos, que aunque ellos en la vida real no son hermanos, se conocían y son amigos, y afortunadamente sobrevivieron a este fenómeno”.

La cinta se estrenará el próximo 23 de octubre en Netflix / Especial

Benny Emmanuel revela las lecciones que le dejó Contra el Huracán

Para Benny Emmanuel, uno de los elementos más importantes de la película es que invita a reflexionar sobre las relaciones humanas, particularmente sobre la dificultad que algunos hombres enfrentan para expresar sus emociones, reconocer sus diferencias y establecer vínculos desde la honestidad.

En la historia, Wirpul y Candi arrastran conflictos personales que nunca habían logrado resolver. La llegada del huracán termina por colocarlos en una situación donde las diferencias pierden importancia frente a una necesidad mucho más urgente: mantenerse con vida.

"La película señala varios temas importantes. Entre ellos, la hermandad, la importancia de pensar en el otro, la generosidad, la importancia de construir una comunicación masculina con responsabilidad. En este sentido, son dos personajes que son hermanos, pero nunca se habían llevado bien, nunca se habían hablado, nunca habían quitado máscaras”.

El actor considera que la película también permite observar cómo las diferencias sociales y las relaciones de poder pueden influir en la manera en que las personas enfrentan una emergencia. La historia coloca a dos trabajadores en una situación extrema mientras intentan proteger una embarcación que no les pertenece, un contraste que abre preguntas sobre el valor de la vida frente a las responsabilidades laborales.

Uno de los elementos más importantes de la película es que invita a reflexionar sobre las relaciones humanas / Especial

La hermandad, la empatía y la solidaridad aparecen así como elementos centrales de una película que utiliza la fuerza de la naturaleza para recordar que, frente a una tragedia, las personas pueden depender unas de otras sin importar sus diferencias.

¿Quiénes son los olvidados del huracán Otis?

Uno de los momentos más profundos de la entrevista ocurrió cuando cuestionamos a Benny Emmanuel sobre los olvidados que dejó el huracán Otis, una idea que también aparece representada dentro de la película.

Para el actor, los olvidados no son únicamente quienes perdieron sus pertenencias o quedaron fuera de la atención pública, sino también aquellas personas cuyas historias nunca pudieron ser contadas.

"Creo que la mayoría de las personas que lo vivieron de verdad (son los olvidados), creo que todas las familias que se quedaron sin la oportunidad de contar la historia en el peor de los sentidos, ellos son los olvidados. Creo que también lo son las personas como Wirpul que buscan meritocráticamente cumplir a ‘rajatabla’ y a ‘carta cabal’ lo que tienen que hacer en cuanto a labor, trabajo, pasando desapercibido por su propia vida, como en el caso de Wirpul con su propio hermano, creo que ellos son los olvidados, las mamás de las personas que estaban en el barco, en el mar. Creo que bastantes personas son las que podríamos considerar olvidadas y por el contexto también en el que nos obliga a estar, el mundo y el país”.

Sus palabras reflejan uno de los mensajes principales de la producción: una tragedia no termina cuando desaparece el fenómeno meteorológico, porque sus consecuencias continúan presentes en las familias, los trabajadores y las comunidades que deben reconstruir sus vidas.

En la historia, Wirpul y Candi arrastran conflictos personales que nunca habían logrado resolver / Especial

La película busca recuperar precisamente una de esas experiencias, la de quienes estaban trabajando en el mar cuando el huracán alcanzó una intensidad que superó las expectativas y los preparativos.

Kristyan Ferrer habla de la desigualdad social que retrata la película

Además de presentar una historia de supervivencia, Contra el Huracán plantea una crítica a las estructuras sociales que separan a las personas de acuerdo con su posición económica y sus oportunidades.

Durante la entrevista, CONTRA preguntó a Kristyan Ferrer si el contexto del desastre permitía reflexionar sobre las diferencias en la atención y las condiciones que enfrentaron los sectores más privilegiados y las comunidades con menos recursos.

El actor respondió que la película utiliza al huracán como una alegoría de un problema mucho más profundo: la manera en que la sociedad ha normalizado la existencia de personas situadas arriba y abajo dentro de una estructura de poder.

"Creo que uno de los temas centrales de la película, más allá de que la película trata sobre un huracán, el huracán también representa una alegoría, que es la estructura anquilosada en la que nosotros vivimos y la única ficción que nos hemos contado, donde solamente existen los de arriba y los de abajo. Como decía Benny, el mito meritocrático, que nos hemos creído, que es una ideología que simplemente hace que los de abajo quieran estar arriba para hacerles a los de arriba lo que están a los de abajo y nos hemos olvidado de algo que es mucho más importante, que es el bien común”.

Ferrer considera que la historia también invita a cuestionar las creencias que sostienen esas diferencias y a recuperar la capacidad de dialogar, comprender al otro y construir relaciones que no estén determinadas exclusivamente por el poder o la posición económica.

"Me parece que también es ahorita, decía Lucrecia Martel por ahí el otro día en una entrevista, que es momento de que en una época de una transparencia tan visible ante la estupidez, tengamos la necesidad de preguntarnos muchas cosas, de resquebrajar los fundamentos de nuestras creencias y tratar de vivir en un lugar que sea mucho más agradable para todos. Y solamente eso se va a poder hacer cuando nos podemos mirar a los ojos y cuando podemos realmente dialogar. Ojalá que empecemos a desestructurar esta ficción que no mucho bien nos ha hecho”.

De esta manera, el huracán se convierte en una representación de las fuerzas que pueden destruir las certezas personales y sociales, pero también en una oportunidad para reconsiderar la importancia del bien común.

¿Cuál fue la escena más difícil de filmar en Contra el huracán?

Llevar a la pantalla la fuerza de un huracán categoría 5 representó uno de los mayores desafíos para el equipo de producción y para los actores, quienes tuvieron que recrear condiciones extremas de viento, lluvia y movimiento dentro de una embarcación.

Kristyan reconoció que prácticamente cada jornada de rodaje representaba un nuevo reto, porque las escenas exigían una combinación de precisión técnica, resistencia física e interpretación.

"Híjole, es que técnicamente fue una película muy difícil completamente. Creo que no hubo como tal una escena... Todos los días era presentarnos a un nuevo misterio”.

El actor recordó especialmente una secuencia cercana al momento en que el huracán golpea con mayor intensidad. Durante la grabación, los ventiladores se acercaban cada vez más a la embarcación para reproducir la fuerza del viento, mientras el agua golpeaba sus rostros con tanta intensidad que llegaba a sentirse como pequeñas piedras.

"Creo que una de las secuencias más difíciles, sin tratar de espolear la película, es cuando el huracán está a punto de caer. Ese final, porque es el huracán 5, es donde pega, es el final, como la colita antes de entrar a lo que le dicen el ojo del huracán, que es cuando ya todo está un poco más tranquilo”.

Las dificultades no fueron únicamente visuales. El ruido provocado por los equipos y las condiciones del rodaje impedía que los intérpretes escucharan con claridad sus diálogos, lo que incrementaba la complejidad de cada toma.

"Eso fue una de las escenas más difíciles porque teníamos que salir, mi personaje ya no está en una muy buena condición, los ventiladores cada vez los iban acercando más al barco, no nos escuchábamos y lo que nos caía en la cara, el agua que nos caía en la cara, se sentían como piedritas. Y era muy... Además de que no nos escuchábamos y que de pronto era como ¿qué dijo el otro?”.

Para Ferrer, esta secuencia concentró buena parte de los desafíos que implicó participar en una producción que necesitaba transmitir la desesperación de encontrarse atrapado en medio de un fenómeno natural de enorme intensidad.

"Me parece que técnicamente, físicamente, interpretativamente fue como una de las escenas más difíciles de toda la película."

Benny Emmanuel confiesa que no sabía nadar antes de la película

Entre las revelaciones más sorprendentes de la conversación estuvo la confesión de Benny, quien reconoció que no sabía nadar cuando buscó quedarse con uno de los papeles principales de la película.

El detalle cobra relevancia porque buena parte de la historia ocurre sobre una embarcación y en condiciones donde el agua se convierte en uno de los mayores peligros para los personajes. Al preguntarle si ambos sabían nadar antes de comenzar el proyecto, Benny respondió con humor y reconoció que tuvo que superar uno de sus temores personales para interpretar a Wirpul.

"Ahora ya, ahora ya sé nadar. Yo tuve que ser un mentirosillo en el casting y decir que sabía. Ni siquiera puedo mentir que sabía lo básico, la verdad es que sí, me daba ahí como un pavor que me ayudó Wirpul a superar este personaje, me obligó a superarlo”.

La experiencia demuestra que Contra el Huracán también representó un desafío personal para el actor, quien encontró en su personaje una motivación para enfrentar el miedo al agua y prepararse para las exigencias del rodaje.

¿Cuándo se estrena Contra el huracán en Netflix?

Contra el huracán llegará a Netflix el viernes 23 de octubre de 2026, con Benny Emmanuel y Kristyan Ferrer como protagonistas de una ficción inspirada en las experiencias de sobrevivientes del huracán Otis.

La producción busca conectar con el público a través de una historia que combina tensión, supervivencia y conflictos familiares, pero que también coloca sobre la mesa preguntas relacionadas con la desigualdad, la solidaridad, el trabajo y la importancia de no olvidar a quienes vivieron la tragedia.

Para sus protagonistas, el objetivo va más allá de representar los momentos más impactantes del huracán. La película también pretende recordar que detrás de cada desastre existen personas con historias, vínculos y decisiones que merecen ser escuchadas.