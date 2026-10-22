La espera está prácticamente por terminar. Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 celebrarán este jueves 22 de octubre una de las noches más importantes de la industria, con decenas de artistas compitiendo en categorías que reconocen el desempeño de canciones, discos, giras, compositores y productores durante el último año. La ceremonia llegará desde el James L. Knight Center de Miami, Florida, con una gala en la que el regional mexicano vuelve a ocupar un lugar protagonista.

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A diferencia de otras premiaciones, los finalistas de los Billboard Latino se determinan principalmente por su desempeño en las listas de Billboard. Para esta edición se tomó en cuenta el periodo comprendido entre las listas del 13 de septiembre de 2025 y las del 5 de septiembre de 2026, considerando reproducciones, ventas digitales de canciones y álbumes, difusión radiofónica y giras, entre otros indicadores rastreados por Billboard y Luminate.

La ceremonia se realizará el jueves 22 de octubre de 2026 / Especial

Peso Pluma domina los Premios Billboard Latino 2026

El gran nombre mexicano de esta edición es Peso Pluma, quien llega como el artista con más menciones: 17 en total. El tapatío aparece en categorías como Artista del Año, Artista Regional Mexicano del Año, Solista, Compositor del Año y Productor del Año, además de competir por Top Latin Album del Año gracias a DINASTÍA, proyecto realizado junto a Tito Double P.

Sus canciones también ocupan numerosos espacios dentro de las categorías principales. Temas como “daño”, “dopamina”, “7-3” y “chiclona” colocan al cantante en apartados relacionados con Hot Latin Songs, streaming y colaboraciones vocales, convirtiéndolo en uno de los nombres a seguir durante prácticamente toda la ceremonia.

La fuerza del regional mexicano no termina ahí. Tito Double P suma 15 menciones, muchas de ellas relacionadas con sus colaboraciones junto a Peso Pluma, mientras que Fuerza Regida alcanza 12, incluyendo categorías como Artista del Año y Global 200 Artista Latino del Año.

Los premios será transmitidos en vivo por Telemundo y Peacock a las 8:00 p.m. / Especial

Karol G encabeza las nominaciones femeninas

Entre las mujeres, Karol G vuelve a colocarse como una de las grandes figuras de la música latina al acumular nueve menciones, entre ellas Artista del Año, Gira del Año, Global 200 Artista Latino del Año y Artista Latin Rhythm del Año.

También aparecen figuras como Shakira, Rosalía, Kali Uchis, Young Miko, Becky G y Yahritza y Su Esencia, mostrando un panorama en el que el pop, el urbano, el regional mexicano y las propuestas alternativas compartirán escenario y categorías.

Prince Royce, por su parte, llega con ocho menciones, mientras que Bad Bunny vuelve a competir en apartados de gran peso, entre ellos Artista del Año, Gira del Año y Compositor del Año.

La ceremonia llegará desde el James L. Knight Center de Miami, Florida / Especial

¿Cuándo son los Premios Billboard de la Música Latina 2026?

La ceremonia se realizará el jueves 22 de octubre de 2026 y será transmitida en vivo por Telemundo y Peacock a las 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT. Antes de la premiación habrá cobertura especial desde la alfombra azul.

La gala contará además con presentaciones de artistas como Tito Double P, Fuerza Regida, Xavi, Ozuna, Wisin, Ivy Queen, Ha*Ash, Carlos Rivera, Manuel Turizo, Víctor Manuelle, Elvis Crespo y Pablo Alborán, entre otros.

Este año también se incorpora por primera vez la categoría Artista de los Fans, en la que el público puede elegir directamente al ganador entre Peso Pluma, Tito Double P, Fuerza Regida, Karol G y Prince Royce.

Lista completa de nominados a los Premios Billboard Latino 2026

Artista del Año / Artist of the Year

  • Bad Bunny

  • Fuerza Regida

  • Karol G

  • Peso Pluma

  • Tito Double P

Artista del Año, Debut / Artist of the Year, New

  • El De Las R’s

  • Emmanuel Cortes

  • Gael Valenzuela

  • Herencia de Grandes

  • Omar Courtz

Gira del Año / Tour of the Year

  • Bad Bunny

  • Karol G

  • Pitbull

  • Ricardo Arjona

  • Shakira

Artista Crossover del Año / Crossover Artist of the Year

  • Bruno Mars

  • Burna Boy

  • DJ Snake

  • Shenseea

  • Steve Aoki

Global 200 Artista Latino del Año / Global 200 Latin Artist of the Year

  • Bad Bunny

  • Beéle

  • Fuerza Regida

  • Karol G

  • Shakira

Las canciones que compiten por los principales premios

Global 200 Canción Latina del Año / Global 200 Latin Song of the Year

  • El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, “Cuando No Era Cantante (Remix)”

  • Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”

  • Peso Pluma & Tito Double P, “daño”

  • Rosalía & Yahritza y Su Esencia, “La Perla”

  • W Sound, Beéle & Ovy On The Drums, “La Plena (W Sound 05)”

“Hot Latin Song” Canción del Año / Hot Latin Song of the Year

  • Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”

  • Herencia de Grandes, “Ya Borracho”

  • Los Dos De Tamaulipas, “Ayúdame”

  • Peso Pluma & Tito Double P, “daño”

  • Peso Pluma & Tito Double P, “dopamina”

“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año

  • El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, “Cuando No Era Cantante (Remix)”

  • Peso Pluma & Tito Double P, “7-3”

  • Peso Pluma & Tito Double P, “daño”

  • Peso Pluma & Tito Double P, “dopamina”

  • Peso Pluma, Tito Double P & LENCHO, “chiclona”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino

  • Bad Bunny

  • Junior H

  • Omar Courtz

  • Peso Pluma

  • Tito Double P

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina

  • Kali Uchis

  • Karol G

  • RaiNao

  • Rosalía

  • Shakira

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo

  • Fuerza Regida

  • Grupo Frontera

  • Herencia de Grandes

  • Hermanos Espinoza

  • Los Dos De Tamaulipas

“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año

  • Double P Records

  • Interscope Capitol

  • Rimas

  • Sony Music Latin

  • Warner Latina

Canción del Año, Latin Airplay

  • Bizarrap & Daddy Yankee, “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”

  • Karol G & Marco Antonio Solís, “Coleccionando Heridas”

  • Prince Royce, “I Want It That Way”

  • Romeo Santos & Prince Royce, “Dardos”

  • Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por Mí”

Sello Discográfico del Año, Latin Airplay

  • Interscope Capitol

  • Rimas

  • Sony Music Latin

  • Universal Music Latin Entertainment

  • Warner Latina

Canción del Año, Streaming

  • Emmanuel Cortes, “Amor”

  • Fuerza Regida, “ANSIEDAD”

  • Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”

  • Los Dos De Tamaulipas, “Ayúdame”

  • Peso Pluma & Tito Double P, “daño”

Álbumes y artistas que compiten en Billboard 2026

“Top Latin Album” del Año

  • Beéle, BORONDO

  • Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES

  • Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy

  • Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA

  • Rosalía, LUX

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino

  • Bad Bunny

  • Junior H

  • Peso Pluma

  • Rauw Alejandro

  • Tito Double P

“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina

  • Becky G

  • Kali Uchis

  • Karol G

  • Rosalía

  • Young Miko

“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo

  • Aventura

  • Clave Especial

  • Fuerza Regida

  • Grupo Frontera

  • Los Dos De Tamaulipas

“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año

  • Double P Records

  • Interscope Capitol

  • Rimas

  • Sony Music Latin

  • Warner Latina

Categorías de pop latino

Artista “Latin Pop” del Año, Solista

  • Danny Ocean

  • Kali Uchis

  • Kapo

  • Rosalía

  • Shakira

Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo

  • Maná

  • Matisse

  • Morat

  • Rawayana

  • Reik

Canción “Latin Pop” del Año

  • Alejandro Sanz & Carín León, “El Vino de Tu Boca”

  • Karol G & Marco Antonio Solís, “Coleccionando Heridas”

  • Maluma, “BRONCEADOR”

  • Rauw Alejandro, “Besito en La Frente”

  • Shakira & Beéle, “ALGO TÚ”

“Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año

  • AP Global

  • Interscope Capitol

  • Sony Music Latin

  • Universal Music Latin Entertainment

  • Warner Latina

Álbum “Top Latin Pop” del Año

  • Becky G, Baraja Bendita

  • Fred again.. & Latin Mafia, 9 months & 50 hours

  • Karol G, No Me Arrepiento de Sentir Tanto

  • Kevin Kaarl, Hasta el Fin Del Mundo

  • Rosalía, LUX

“Top Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año

  • Columbia

  • Interscope Capitol

  • Sony Music Latin

  • Universal Music Latin Entertainment

  • Warner Latina

Categorías de música tropical

Artista Tropical del Año, Solista

  • Carlos Vives

  • Jerry Rivera

  • Marc Anthony

  • Prince Royce

  • Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

  • Aventura

  • Grupo Cañaveral de Humberto Pabón

  • Grupo Niche

  • La Sonora Dinamita

  • Monchy & Alexandra

Canción Tropical del Año

  • Daddy Yankee, “Sonríele”

  • Marc Anthony & Wisin, “Que Me Quiera Má”

  • Prince Royce, “I Want It That Way”

  • Romeo Santos & Prince Royce, “Dardos”

  • Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por Mí”

“Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año

  • HYBE Latin America

  • Rimas

  • RMGroup

  • Sony Music Latin

  • Universal Music Latin Entertainment

Álbum Top Tropical del Año

  • Dalvin La Melodía, La Bachata Volvió

  • Fonseca, Antes Que El Tiempo Se Vaya

  • LA LOM, Live at Thalia Home

  • Romeo Santos & Prince Royce, Better Late Than Never

  • Victor Manuelle, La Parranda Es Mía (EP)

“Top Tropical Albums” Sello Discográfico del Año

  • Concord

  • Sony Music Latin

  • The Orchard

  • Universal Music Enterprises

  • Universal Music Latin Entertainment

Regional mexicano domina los Billboard Latino 2026

Artista Regional Mexicano del Año, Solista

  • Dareyes de La Sierra

  • Junior H

  • Neton Vega

  • Peso Pluma

  • Tito Double P

Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

  • Clave Especial

  • Fuerza Regida

  • Grupo Frontera

  • Herencia de Grandes

  • Los Dos De Tamaulipas

Canción Regional Mexicana del Año

  • Emmanuel Cortes, “Amor”

  • Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”

  • Herencia de Grandes, “Ya Borracho”

  • Peso Pluma & Tito Double P, “daño”

  • Xavi & Grupo Frontera, “No Capea”

“Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año

  • Afinarte

  • Azteca

  • Music VIP

  • Sony Music Latin

  • Universal Music Latin Entertainment

Álbum Top Regional Mexicano del Año

  • Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES

  • Dareyes de La Sierra, Redención

  • Junior H & Gael Valenzuela, DEPR

  • Oscar Maydon, Rico o Muerto

  • Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA

“Top Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año

  • Double P Records

  • Interscope Capitol

  • Sony Music Latin

  • Universal Music Latin Entertainment

  • Warner Latina

Categorías de Latin Rhythm

Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista

  • Bad Bunny

  • Karol G

  • Omar Courtz

  • Ozuna

  • Rauw Alejandro

Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo

  • Baby Rasta & Gringo

  • Gente de Zona

  • Jowell & Randy

  • W Sound (WestCOL/Ovy On The Drums)

  • Wisin & Yandel

Canción “Latin Rhythm” del Año

  • Bizarrap & Daddy Yankee, “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”

  • Feid, “Se Lo Juro Mor”

  • J Balvin & Jay Wheeler, “Si Te Vas”

  • Ryan Castro, Kapo & Gangsta, “LA VILLA”

  • W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums, “5 Estrellas (W Sound 23)”

“Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año

  • Interscope Capitol

  • Rimas

  • Sony Music Latin

  • Universal Music Latin Entertainment

  • Warner Latina

Álbum “Top Latin Rhythm” del Año

  • Beéle, BORONDO

  • Jay Wheeler, La Voz Favorita

  • Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy

  • Rauw Alejandro, Cosa Nuestra: Capítulo 0

  • Victor Mendivil, Tutankamon

“Top Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año

  • 5020

  • Interscope Capitol

  • Rimas

  • Sony Music Latin

  • Universal Music Latin Entertainment

Compositores y productores nominados

Compositor del Año

  • Armenta

  • Bad Bunny

  • MAG

  • Peso Pluma

  • Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres

Editorial del Año

  • Risamar Publishing, BMI

  • RSM Publishing, ASCAP

  • Street Mob ENT, BMI

  • Universal Music Corp., ASCAP

  • Warner-Tamerlane Publishing Corp., BMI

Productor del Año

  • Ernesto “Neto” Fernández

  • Jesús Iván “El Parka” Leal Reyes

  • MAG

  • Peso Pluma

  • Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres