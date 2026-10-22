La espera está prácticamente por terminar. Los Premios Billboard de la Música Latina 2026 celebrarán este jueves 22 de octubre una de las noches más importantes de la industria, con decenas de artistas compitiendo en categorías que reconocen el desempeño de canciones, discos, giras, compositores y productores durante el último año. La ceremonia llegará desde el James L. Knight Center de Miami, Florida, con una gala en la que el regional mexicano vuelve a ocupar un lugar protagonista.
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A diferencia de otras premiaciones, los finalistas de los Billboard Latino se determinan principalmente por su desempeño en las listas de Billboard. Para esta edición se tomó en cuenta el periodo comprendido entre las listas del 13 de septiembre de 2025 y las del 5 de septiembre de 2026, considerando reproducciones, ventas digitales de canciones y álbumes, difusión radiofónica y giras, entre otros indicadores rastreados por Billboard y Luminate.
Peso Pluma domina los Premios Billboard Latino 2026
El gran nombre mexicano de esta edición es Peso Pluma, quien llega como el artista con más menciones: 17 en total. El tapatío aparece en categorías como Artista del Año, Artista Regional Mexicano del Año, Solista, Compositor del Año y Productor del Año, además de competir por Top Latin Album del Año gracias a DINASTÍA, proyecto realizado junto a Tito Double P.
Sus canciones también ocupan numerosos espacios dentro de las categorías principales. Temas como “daño”, “dopamina”, “7-3” y “chiclona” colocan al cantante en apartados relacionados con Hot Latin Songs, streaming y colaboraciones vocales, convirtiéndolo en uno de los nombres a seguir durante prácticamente toda la ceremonia.
La fuerza del regional mexicano no termina ahí. Tito Double P suma 15 menciones, muchas de ellas relacionadas con sus colaboraciones junto a Peso Pluma, mientras que Fuerza Regida alcanza 12, incluyendo categorías como Artista del Año y Global 200 Artista Latino del Año.
Karol G encabeza las nominaciones femeninas
Entre las mujeres, Karol G vuelve a colocarse como una de las grandes figuras de la música latina al acumular nueve menciones, entre ellas Artista del Año, Gira del Año, Global 200 Artista Latino del Año y Artista Latin Rhythm del Año.
También aparecen figuras como Shakira, Rosalía, Kali Uchis, Young Miko, Becky G y Yahritza y Su Esencia, mostrando un panorama en el que el pop, el urbano, el regional mexicano y las propuestas alternativas compartirán escenario y categorías.
Prince Royce, por su parte, llega con ocho menciones, mientras que Bad Bunny vuelve a competir en apartados de gran peso, entre ellos Artista del Año, Gira del Año y Compositor del Año.
¿Cuándo son los Premios Billboard de la Música Latina 2026?
La ceremonia se realizará el jueves 22 de octubre de 2026 y será transmitida en vivo por Telemundo y Peacock a las 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT. Antes de la premiación habrá cobertura especial desde la alfombra azul.
La gala contará además con presentaciones de artistas como Tito Double P, Fuerza Regida, Xavi, Ozuna, Wisin, Ivy Queen, Ha*Ash, Carlos Rivera, Manuel Turizo, Víctor Manuelle, Elvis Crespo y Pablo Alborán, entre otros.
Este año también se incorpora por primera vez la categoría Artista de los Fans, en la que el público puede elegir directamente al ganador entre Peso Pluma, Tito Double P, Fuerza Regida, Karol G y Prince Royce.
Lista completa de nominados a los Premios Billboard Latino 2026
Artista del Año / Artist of the Year
Bad Bunny
Fuerza Regida
Karol G
Peso Pluma
Tito Double P
Artista del Año, Debut / Artist of the Year, New
El De Las R’s
Emmanuel Cortes
Gael Valenzuela
Herencia de Grandes
Omar Courtz
Gira del Año / Tour of the Year
Bad Bunny
Karol G
Pitbull
Ricardo Arjona
Shakira
Artista Crossover del Año / Crossover Artist of the Year
Bruno Mars
Burna Boy
DJ Snake
Shenseea
Steve Aoki
Global 200 Artista Latino del Año / Global 200 Latin Artist of the Year
Bad Bunny
Beéle
Fuerza Regida
Karol G
Shakira
Las canciones que compiten por los principales premios
Global 200 Canción Latina del Año / Global 200 Latin Song of the Year
El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, “Cuando No Era Cantante (Remix)”
Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
Rosalía & Yahritza y Su Esencia, “La Perla”
W Sound, Beéle & Ovy On The Drums, “La Plena (W Sound 05)”
“Hot Latin Song” Canción del Año / Hot Latin Song of the Year
Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
Herencia de Grandes, “Ya Borracho”
Los Dos De Tamaulipas, “Ayúdame”
Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
Peso Pluma & Tito Double P, “dopamina”
“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año
El Bogueto, Fuerza Regida, Anuel AA & Yung Beef, “Cuando No Era Cantante (Remix)”
Peso Pluma & Tito Double P, “7-3”
Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
Peso Pluma & Tito Double P, “dopamina”
Peso Pluma, Tito Double P & LENCHO, “chiclona”
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino
Bad Bunny
Junior H
Omar Courtz
Peso Pluma
Tito Double P
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina
Kali Uchis
Karol G
RaiNao
Rosalía
Shakira
“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo
Fuerza Regida
Grupo Frontera
Herencia de Grandes
Hermanos Espinoza
Los Dos De Tamaulipas
“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año
Double P Records
Interscope Capitol
Rimas
Sony Music Latin
Warner Latina
Canción del Año, Latin Airplay
Bizarrap & Daddy Yankee, “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”
Karol G & Marco Antonio Solís, “Coleccionando Heridas”
Prince Royce, “I Want It That Way”
Romeo Santos & Prince Royce, “Dardos”
Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por Mí”
Sello Discográfico del Año, Latin Airplay
Interscope Capitol
Rimas
Sony Music Latin
Universal Music Latin Entertainment
Warner Latina
Canción del Año, Streaming
Emmanuel Cortes, “Amor”
Fuerza Regida, “ANSIEDAD”
Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
Los Dos De Tamaulipas, “Ayúdame”
Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
Álbumes y artistas que compiten en Billboard 2026
“Top Latin Album” del Año
Beéle, BORONDO
Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES
Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy
Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA
Rosalía, LUX
“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino
Bad Bunny
Junior H
Peso Pluma
Rauw Alejandro
Tito Double P
“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina
Becky G
Kali Uchis
Karol G
Rosalía
Young Miko
“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo
Aventura
Clave Especial
Fuerza Regida
Grupo Frontera
Los Dos De Tamaulipas
“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año
Double P Records
Interscope Capitol
Rimas
Sony Music Latin
Warner Latina
Categorías de pop latino
Artista “Latin Pop” del Año, Solista
Danny Ocean
Kali Uchis
Kapo
Rosalía
Shakira
Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo
Maná
Matisse
Morat
Rawayana
Reik
Canción “Latin Pop” del Año
Alejandro Sanz & Carín León, “El Vino de Tu Boca”
Karol G & Marco Antonio Solís, “Coleccionando Heridas”
Maluma, “BRONCEADOR”
Rauw Alejandro, “Besito en La Frente”
Shakira & Beéle, “ALGO TÚ”
“Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año
AP Global
Interscope Capitol
Sony Music Latin
Universal Music Latin Entertainment
Warner Latina
Álbum “Top Latin Pop” del Año
Becky G, Baraja Bendita
Fred again.. & Latin Mafia, 9 months & 50 hours
Karol G, No Me Arrepiento de Sentir Tanto
Kevin Kaarl, Hasta el Fin Del Mundo
Rosalía, LUX
“Top Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año
Columbia
Interscope Capitol
Sony Music Latin
Universal Music Latin Entertainment
Warner Latina
Categorías de música tropical
Artista Tropical del Año, Solista
Carlos Vives
Jerry Rivera
Marc Anthony
Prince Royce
Romeo Santos
Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo
Aventura
Grupo Cañaveral de Humberto Pabón
Grupo Niche
La Sonora Dinamita
Monchy & Alexandra
Canción Tropical del Año
Daddy Yankee, “Sonríele”
Marc Anthony & Wisin, “Que Me Quiera Má”
Prince Royce, “I Want It That Way”
Romeo Santos & Prince Royce, “Dardos”
Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por Mí”
“Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año
HYBE Latin America
Rimas
RMGroup
Sony Music Latin
Universal Music Latin Entertainment
Álbum Top Tropical del Año
Dalvin La Melodía, La Bachata Volvió
Fonseca, Antes Que El Tiempo Se Vaya
LA LOM, Live at Thalia Home
Romeo Santos & Prince Royce, Better Late Than Never
Victor Manuelle, La Parranda Es Mía (EP)
“Top Tropical Albums” Sello Discográfico del Año
Concord
Sony Music Latin
The Orchard
Universal Music Enterprises
Universal Music Latin Entertainment
Regional mexicano domina los Billboard Latino 2026
Artista Regional Mexicano del Año, Solista
Dareyes de La Sierra
Junior H
Neton Vega
Peso Pluma
Tito Double P
Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo
Clave Especial
Fuerza Regida
Grupo Frontera
Herencia de Grandes
Los Dos De Tamaulipas
Canción Regional Mexicana del Año
Emmanuel Cortes, “Amor”
Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
Herencia de Grandes, “Ya Borracho”
Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
Xavi & Grupo Frontera, “No Capea”
“Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año
Afinarte
Azteca
Music VIP
Sony Music Latin
Universal Music Latin Entertainment
Álbum Top Regional Mexicano del Año
Clave Especial, MIJA NO TE ASUSTES
Dareyes de La Sierra, Redención
Junior H & Gael Valenzuela, DEPR
Oscar Maydon, Rico o Muerto
Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA
“Top Regional Mexican Albums” Sello Discográfico del Año
Double P Records
Interscope Capitol
Sony Music Latin
Universal Music Latin Entertainment
Warner Latina
Categorías de Latin Rhythm
Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista
Bad Bunny
Karol G
Omar Courtz
Ozuna
Rauw Alejandro
Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo
Baby Rasta & Gringo
Gente de Zona
Jowell & Randy
W Sound (WestCOL/Ovy On The Drums)
Wisin & Yandel
Canción “Latin Rhythm” del Año
Bizarrap & Daddy Yankee, “Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”
Feid, “Se Lo Juro Mor”
J Balvin & Jay Wheeler, “Si Te Vas”
Ryan Castro, Kapo & Gangsta, “LA VILLA”
W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums, “5 Estrellas (W Sound 23)”
“Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año
Interscope Capitol
Rimas
Sony Music Latin
Universal Music Latin Entertainment
Warner Latina
Álbum “Top Latin Rhythm” del Año
Beéle, BORONDO
Jay Wheeler, La Voz Favorita
Omar Courtz, Por Si Mañana No Estoy
Rauw Alejandro, Cosa Nuestra: Capítulo 0
Victor Mendivil, Tutankamon
“Top Latin Rhythm Albums” Sello Discográfico del Año
5020
Interscope Capitol
Rimas
Sony Music Latin
Universal Music Latin Entertainment
Compositores y productores nominados
Compositor del Año
Armenta
Bad Bunny
MAG
Peso Pluma
Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres
Editorial del Año
Risamar Publishing, BMI
RSM Publishing, ASCAP
Street Mob ENT, BMI
Universal Music Corp., ASCAP
Warner-Tamerlane Publishing Corp., BMI
Productor del Año
Ernesto “Neto” Fernández
Jesús Iván “El Parka” Leal Reyes
MAG
Peso Pluma
Roberto “La Paciencia” José Rosado Torres