Las agrupaciones mexicanas fueron las únicas representantes latinoamericanas y de habla hispana en el ranking de Billboard

Las bandas mexicanas Maná y Café Tacvba fueron incluidas entre las 50 mejores agrupaciones de rock de todos los tiempos, de acuerdo con una clasificación histórica publicada por la revista estadounidense Billboard. Los dos grupos destacaron como los únicos representantes de Latinoamérica y de habla hispana dentro de la selección, que reúne a proyectos con décadas de trayectoria en la industria musical internacional.

En el listado, Maná alcanzó el puesto 25, mientras que Café Tacvba se ubicó en el lugar 44. La clasificación reconoce la trayectoria de ambas agrupaciones dentro de un panorama dominado principalmente por bandas de Reino Unido y Estados Unidos. Su presencia también pone en el mapa internacional al rock en español, un género que ha desarrollado una identidad propia mediante la combinación de sonidos, estilos y referencias culturales.

La publicación estableció criterios específicos para elegir a los grupos incluidos en el ranking. De acuerdo con la información difundida, el consejo editorial de Billboard consideró que las agrupaciones tocaran sus propios instrumentos en vivo y mantuvieran una dinámica funcional como banda sobre el escenario. La selección abarcó siete décadas de historia del rock y dejó fuera a solistas acompañados por músicos, al concentrarse en proyectos consolidados como agrupaciones.

Maná, banda originaria de Guadalajara, Jalisco, alcanzó el puesto 25 del ranking histórico./especial

¿Qué lugar ocupan Maná y Café Tacvba entre las mejores bandas de rock?

Maná se colocó en el puesto 25, por encima de bandas internacionales como Aerosmith, que quedó en el lugar 32; Green Day, en el 39; Oasis, en el 46; The Cure, en el 49, y Red Hot Chili Peppers, en el 50. La agrupación originaria de Guadalajara, Jalisco, se formó en 1986 y, según la nota de origen, ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo. Su trayectoria la ha convertido en uno de los proyectos comerciales más reconocidos del rock en español.

Por su parte, Café Tacvba ocupó la posición 44 de la clasificación. El grupo se originó en Ciudad Satélite, Estado de México, y quedó constituido formalmente en 1989. A lo largo de su carrera, desarrolló una propuesta musical que mezcla el rock alternativo con géneros tradicionales mexicanos, entre ellos el son jarocho, la música norteña y el huapango. La combinación de estos estilos ha sido uno de los rasgos distintivos de su discografía.

La selección de Billboard tomó en cuenta los diez álbumes de estudio de Café Tacvba, de acuerdo con la información publicada por el medio que difundió el ranking. Su inclusión junto a Maná representa el reconocimiento de dos propuestas distintas dentro de la música mexicana: una con gran alcance comercial internacional y otra conocida por experimentar con ritmos y sonidos de distintas tradiciones musicales.

¿Qué bandas encabezan el ranking de Billboard?

El primer lugar de la clasificación fue para The Beatles, seguidos por The Rolling Stones y Led Zeppelin. El Top 10 continuó con Pink Floyd, Queen, Fleetwood Mac, U2, Sly & the Family Stone, Black Sabbath y Nirvana. La lista reúne a agrupaciones que han marcado distintas etapas del rock, desde sus primeras décadas de expansión hasta las corrientes alternativas y más pesadas que ganaron popularidad posteriormente.

Aunque Maná y Café Tacvba lograron entrar entre los 50 primeros lugares, otras bandas reconocidas del rock en español quedaron fuera de la selección. Entre ellas se encuentran la agrupación argentina Soda Stereo y las mexicanas Caifanes y El Tri. La lista también dejó fuera a nombres internacionales como The Doors, Kiss, Iron Maiden, The Police y Motörhead.

La ausencia de estos proyectos muestra que la clasificación no reúne a todas las bandas influyentes del género, sino que responde a los criterios de selección establecidos por la publicación. Por ello, la posición de cada agrupación debe entenderse dentro de la metodología aplicada por Billboard, y no como una medición definitiva del impacto cultural o de la popularidad de todas las bandas de rock.