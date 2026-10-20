¿La Pantera Rosa protestó en Francia? Esto se sabe de las imágenes virales

Las imágenes de la Pantera Rosa en las protestas de París fueron creadas con inteligencia artificial y se viralizaron en redes sociales. / Especial

Las fotografías y videos del personaje frente a la Policía francesa se viralizaron en redes sociales, pero presentan inconsistencias que revelaron su origen artificial

Las imágenes de una persona disfrazada de la Pantera Rosa durante las protestas en París, Francia, no son reales. Los videos y fotografías que circularon en redes sociales fueron generados con inteligencia artificial (IA), de acuerdo con verificaciones realizadas por la agencia EFE.

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En el contenido viral se observa al personaje frente a un vehículo policial equipado con un cañón de agua, así como en medio de manifestantes y en supuestos enfrentamientos con las autoridades. Las escenas llamaron la atención de los usuarios por mostrar a la figura animada en medio de las movilizaciones.

¿Qué errores delataron las imágenes falsas de la Pantera Rosa?

El análisis de EFE identificó varias inconsistencias que permitieron cuestionar la autenticidad de los materiales. Uno de los principales indicios fue el escudo de las Compañías Republicanas de Seguridad (CRS) que aparece en un vehículo policial. El emblema no coincide con el oficial de este cuerpo antidisturbios de Francia.

También se detectaron cambios en el bigote del disfraz de la Pantera Rosa, que modifica su apariencia e incluso desaparece en diferentes fotogramas del video. Además, las búsquedas inversas de imágenes no encontraron registros de estos materiales en medios franceses de referencia, lo que reforzó las dudas sobre su autenticidad.

Las imágenes falsas de la Pantera Rosa circularon en redes sociales en medio de las protestas que se desarrollan en Francia./ RS

¿Cómo se confirmó que fueron creadas con inteligencia artificial?

Las verificaciones incluyeron herramientas especializadas para detectar contenido sintético. Entre ellas se encuentra SynthID Detector, tecnología que permite identificar marcas de agua digitales imperceptibles incorporadas en ciertos contenidos generados o editados con inteligencia artificial.

Los análisis también encontraron inconsistencias visuales propias de este tipo de materiales. Por ello, las imágenes no deben considerarse un registro real de las protestas francesas.