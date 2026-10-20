El robo de cuentas de WhatsApp puede ocurrir sin que los delincuentes tengan físicamente el celular./istock

La Guardia Nacional alertó sobre esta modalidad de fraude, en la que los delincuentes podrían obtener códigos de verificación a través del buzón de voz

El robo de cuentas de WhatsApp mediante el buzón de voz es una modalidad de fraude que puede poner en riesgo la información personal de los usuarios sin que los delincuentes necesiten tener físicamente su teléfono celular. Ante este riesgo, la Guardia Nacional compartió una serie de recomendaciones para reforzar la seguridad de las líneas telefónicas y evitar que terceras personas accedan a las cuentas de mensajería.

A través de una publicación de su campaña nacional contra el fraude cibernético, la institución recomendó proteger el buzón de voz con una contraseña segura, activar la verificación en dos pasos de WhatsApp y deshabilitar el servicio cuando no se utilice. Estas medidas buscan reducir las posibilidades de que alguien obtenga códigos de acceso, revise mensajes privados o utilice una cuenta sin autorización.

La Guardia Nacional recomienda proteger el buzón de voz con un NIP seguro y cambiarlo periódicamente./istock

El método aprovecha el proceso de verificación telefónica que WhatsApp utiliza cuando una persona intenta registrar un número en otro dispositivo. Para comprobar que tiene acceso a la línea, la aplicación puede enviar un código mediante un mensaje SMS o una llamada automatizada. Si el usuario no recibe o no contesta la llamada, el código podría quedar grabado en el buzón de voz, según la configuración de la línea y del servicio de verificación.

¿Cómo funciona el hackeo de WhatsApp mediante el buzón de voz?

El riesgo aparece cuando el buzón de voz permite el acceso remoto y mantiene una contraseña predeterminada, débil o conocida por otras personas. En esas condiciones, un delincuente podría intentar ingresar al servicio telefónico, escuchar el mensaje automatizado y obtener el código que WhatsApp utiliza para verificar el número. Si consigue esa información, podría avanzar en el proceso para registrar la cuenta en otro dispositivo.

Sin embargo, obtener el código de verificación no garantiza por sí solo que los delincuentes consigan entrar a la cuenta. La verificación en dos pasos de WhatsApp añade una capa de protección, ya que solicita un PIN adicional cuando alguien intenta registrar el número. Si el usuario no tiene activada esta función, la exposición del código podría facilitar el secuestro de la cuenta.

Este tipo de fraude también demuestra la importancia de no compartir códigos de verificación con desconocidos. Los delincuentes pueden hacerse pasar por personal de WhatsApp o de una compañía telefónica para convencer a sus víctimas de que les proporcionen información de seguridad. Por ello, las autoridades recomiendan desconfiar de cualquier solicitud de códigos que no se haya iniciado personalmente.

La verificación en dos pasos añade una capa de protección al registro de una cuenta de WhatsApp./istock

¿Cómo evitar que roben tu cuenta de WhatsApp por el buzón de voz?

La Guardia Nacional recomienda comunicarse directamente con la compañía telefónica para establecer un NIP seguro en el buzón de voz y cambiarlo periódicamente. De esta manera, se busca dificultar que una persona no autorizada pueda escuchar los mensajes grabados. Si el usuario no utiliza este servicio, también puede solicitar a su operador que lo desactive para reducir los riesgos.

Otra medida preventiva consiste en activar la verificación en dos pasos de WhatsApp. Para hacerlo, hay que abrir la aplicación, entrar en Ajustes, seleccionar Cuenta y después Verificación en dos pasos. Desde ese apartado se puede configurar un PIN adicional que ayude a proteger el registro de la cuenta. Es importante conservarlo de forma segura y no compartirlo con otras personas.

Además, se recomienda ignorar los códigos de verificación que lleguen sin haberlos solicitado. Recibir uno de estos mensajes no significa necesariamente que la cuenta ya haya sido robada, pero podría indicar que alguien está intentando registrar el número en otro dispositivo. Ante esa situación, lo mejor es no compartir el código, revisar la seguridad de la cuenta y mantener activadas las medidas de protección.

¿Qué hacer si te robaron tu cuenta de WhatsApp?

Si una persona pierde el acceso a su cuenta, puede intentar recuperarla al registrar nuevamente su número telefónico en WhatsApp e introducir el código de verificación que reciba por SMS o llamada. Al completar correctamente este proceso, las sesiones abiertas en otros dispositivos se desconectan, lo que puede ayudar a recuperar el control de la cuenta.

Si durante el proceso aparece una solicitud de PIN de verificación en dos pasos que el propietario desconoce, podría ser necesario esperar el periodo de recuperación que indique WhatsApp. En ese caso, es importante seguir las instrucciones de la aplicación y evitar compartir información de seguridad con personas que prometan recuperar la cuenta a cambio de códigos o datos personales.

Mientras se recupera el acceso, también conviene avisar a familiares, amistades y contactos para que estén atentos a posibles mensajes fraudulentos enviados desde la cuenta. Los delincuentes podrían intentar solicitar dinero, pedir datos personales o hacerse pasar por el propietario. Informar a las personas cercanas puede ayudar a prevenir que otras víctimas caigan en el engaño.