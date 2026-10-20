Hijo de César Bono desmiente a Gustavo Adolfo Infante y aclara que el actor no perdió un ojo

El actor de Vecinos fue sometido a una cirugía días antes de cumplir 76 años. Aunque se encuentra de buen ánimo, todavía espera los resultados de una biopsia para conocer la naturaleza del tumor

El actor mexicano César Bono, conocido por interpretar a Frankie Rivers en la serie Vecinos, enfrenta un nuevo problema de salud luego de que se reportara que perdió el ojo izquierdo durante una cirugía para retirarle un tumor. La información fue difundida este lunes 19 de octubre de 2026, fecha en la que el comediante celebró su cumpleaños número 76, por lo que la noticia generó preocupación entre sus seguidores.

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A pesar de la intervención, el actor habría mostrado una actitud positiva durante las primeras horas de su recuperación. Según lo informado por el periodista Gustavo Adolfo Infante, Bono se encontraba de buen humor e incluso había realizado bromas sobre su nueva apariencia, aunque todavía existe incertidumbre sobre el diagnóstico médico que motivó la operación.

Uno de los principales aspectos pendientes es conocer si el tumor retirado era benigno o maligno, pues los especialistas realizaron una biopsia cuyos resultados aún no habían sido entregados. Aunque existe la sospecha de que podría tratarse de una lesión cancerosa, hasta el momento no se ha confirmado que César Bono padezca cáncer.

¿Por qué César Bono perdió el ojo izquierdo?

La información fue dada a conocer durante la emisión del programa De Primera Mano, donde Gustavo Adolfo Infante explicó que el actor había sido sometido a una intervención quirúrgica tres días antes, es decir, alrededor del viernes 16 de octubre de 2026.

De acuerdo con el reporte, los médicos detectaron un tumor que comprometía la zona ocular izquierda, por lo que fue necesario realizar una operación para retirarlo. Durante el procedimiento también se habría determinado la extirpación del ojo afectado, aunque no se han dado a conocer públicamente los detalles clínicos que llevaron a tomar esa decisión.

Gustavo Adolfo Infante reveló detalles sobre la cirugía de César Bono durante el programa De Primera Mano./ Captura de pantalla DPM

"Hace tres días le hicieron una cirugía por un tumor que tenía en el ojo izquierdo y les quiero decir que le quitaron el tumor y le sacaron el ojo, perdió el ojo el señor César Bono", declaró Gustavo Adolfo Infante durante la transmisión.

En el programa también se mostró una fotografía reciente del actor, aunque parte de su rostro fue cubierta para evitar exhibir las secuelas de la intervención. La imagen acompañó la información sobre el procedimiento y el estado en el que se encontraba el comediante después de la cirugía.

El periodista señaló que César Bono está esperando los resultados de la biopsia, estudio que permitirá conocer las características del tejido retirado. Por ahora, no se ha informado si requerirá algún tratamiento adicional ni cuánto tiempo podría tomar su recuperación.

César Bono mantiene el buen humor mientras espera resultados médicos

A pesar de la situación, el intérprete habría encontrado la manera de enfrentar lo ocurrido con el sentido del humor que lo ha distinguido durante su carrera. Según Gustavo Adolfo Infante, Bono bromeó con la posibilidad de convertirse en el primer cavernícola pirata del teatro mexicano, haciendo referencia a la obra Defendiendo al cavernícola, que ha protagonizado durante más de dos décadas.

El comentario fue compartido por el periodista al explicar que, pese a la pérdida del ojo izquierdo, el actor se encontraba animado durante la mañana del lunes. Sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre su evolución médica ni se precisó cuándo podría retomar sus actividades profesionales.

Esta no es la primera ocasión en la que César Bono enfrenta complicaciones de salud. En 2018 sufrió ocho infartos cerebrales que le dejaron secuelas en la movilidad del lado izquierdo del cuerpo, situación que lo obligó a modificar algunas de sus actividades cotidianas.

A pesar de esos problemas, el actor ha mantenido su presencia en la televisión y el teatro. Uno de sus trabajos más reconocidos es Frankie Rivers en Vecinos, personaje que interpreta desde 2005 y con el que ha conquistado a distintas generaciones de televidentes mexicanos.

También ha destacado por su participación en Defendiendo al cavernícola, monólogo que comenzó a protagonizar en 2001 y que se ha mantenido durante años en cartelera. Además, ha participado en numerosas películas y producciones televisivas, consolidando una trayectoria de varias décadas dentro del entretenimiento mexicano.

César Bono cumplió 76 años este 19 de octubre de 2026, en medio de reportes sobre su delicado estado de salud./ RS

Hijo de César Bono desmiente a Gustavo Adolfo Infante

Leonardo Bono fue contundente al aclarar la situación de su padre y rechazar las versiones que circularon sobre la supuesta pérdida de su ojo izquierdo. En su mensaje, también lamentó que otros medios retomaran la información, lo que incrementó la preocupación por la salud del actor.

“Quiero aclarar que la información que está circulando es falsa. Mi papá está bien y no ha perdido un ojo”, escribió Leonardo, quien también cuestionó que Gustavo Adolfo Infante difundiera la versión sin verificarla previamente.