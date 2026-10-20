Terry Cole, director de la agencia antidrogas de Estados Unidos, señaló que funcionarios mexicanos habrían contribuido al crimen del agente ocurrido hace 41 años en Guadalajara

El asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, uno de los casos que más han marcado la lucha contra el narcotráfico entre México y Estados Unidos, volvió a generar acusaciones contra funcionarios mexicanos. Este lunes 19 de octubre de 2026, el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, aseguró que la corrupción de las autoridades mexicanas contribuyó al secuestro, tortura y asesinato del agente estadounidense, ocurrido en Guadalajara, Jalisco, en 1985.

El pronunciamiento tuvo lugar en Wilkes-Barre, Pensilvania, durante un encuentro dedicado a las acciones del gobierno estadounidense contra el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo. En el evento participaron Todd Blanche, fiscal general adjunto de Estados Unidos, y Sara Carter, titular de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP), quienes acompañaron al funcionario en la presentación de las estrategias contra las organizaciones criminales.

Aunque la reunión estaba enfocada en el combate al narcotráfico, Cole aprovechó su intervención para recordar la historia del agente que investigaba las operaciones del Cártel de Guadalajara durante los años ochenta. El funcionario sostuvo que la colaboración de autoridades corruptas con grupos criminales fue uno de los factores que permitieron el ataque contra Camarena, una acusación que forma parte de investigaciones estadounidenses desde hace varias décadas.

¿Qué dijo la DEA sobre la participación de autoridades mexicanas en el caso Camarena?

Al referirse al crimen, Terry Cole relacionó directamente la muerte del agente con la corrupción de funcionarios mexicanos, aunque no identificó a nuevos implicados ni anunció investigaciones adicionales contra servidores públicos durante su discurso.

“Les pido que apoyen la ‘Semana del Listón Rojo’ que rinde homenaje a ‘Kiki’ Camarena, un agente de la DEA que fue capturado, torturado y asesinado en México bajo la corrupción por de las autoridades mexicanas a principios de la década de 1980”, declaró Cole.

El señalamiento retoma una de las líneas de investigación que surgieron después del asesinato del agente. En 1990, fiscales estadounidenses presentaron acusaciones que planteaban la posible participación de funcionarios mexicanos en una red de protección a integrantes del Cártel de Guadalajara, organización que durante esa época mantenía importantes operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Terry Cole, director de la DEA, señaló que funcionarios mexicanos habrían contribuido al secuestro y asesinato de “Kiki” Camarena./ DEA

La muerte de Camarena ocurrió después de que fuera secuestrado el 7 de febrero de 1985 en Guadalajara, donde trabajaba de manera encubierta para identificar las actividades de los principales narcotraficantes. Entre los personajes investigados por las autoridades estadounidenses se encontraban Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, identificados como figuras centrales del Cártel de Guadalajara.

El agente fue retenido, interrogado y sometido a torturas antes de ser asesinado. Su desaparición provocó una amplia investigación que terminó por exhibir el alcance de las organizaciones dedicadas al narcotráfico y abrió una etapa de tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses han sostenido durante años que el asesinato de “Kiki” Camarena estuvo relacionado con las investigaciones que realizaba contra el tráfico de drogas. Sin embargo, los señalamientos sobre la participación de funcionarios específicos deben distinguirse de las responsabilidades que han sido demostradas ante los tribunales.

Rafael Caro Quintero sigue enfrentando cargos en Estados Unidos por el asesinato

Uno de los principales nombres relacionados con el caso es Rafael Caro Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajara que fue trasladado a Estados Unidos el 27 de febrero de 2025, junto con otros integrantes de organizaciones criminales requeridos por la justicia estadounidense.

Rafael Caro Quintero enfrenta cargos en Estados Unidos relacionados con el secuestro y asesinato del agente de la DEA./ RS

Al día siguiente, Caro Quintero compareció ante una corte federal de Brooklyn, Nueva York, donde enfrenta acusaciones relacionadas con el tráfico internacional de drogas y una conspiración para cometer asesinatos, incluido el de Enrique “Kiki” Camarena.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha señalado que las actividades atribuidas a la organización criminal de Caro Quintero abarcan varias décadas. Entre los hechos que forman parte del expediente se encuentran operaciones de distribución de drogas hacia territorio estadounidense y actos de violencia contra personas consideradas una amenaza para el grupo.

El proceso judicial continúa en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, donde las autoridades estadounidenses buscan establecer su responsabilidad penal. Los cargos presentados contra Caro Quintero siguen siendo acusaciones que deberán resolverse conforme a los procedimientos judiciales correspondientes.

Por otra parte, las declaraciones de Terry Cole coincidieron con los preparativos de la Semana Anual del Listón Rojo (Red Ribbon Week), una campaña de prevención del consumo de drogas que se realiza en Estados Unidos desde 1988 y que surgió como un homenaje al agente asesinado.

Enrique “Kiki” Camarena fue secuestrado en Guadalajara el 7 de febrero de 1985, mientras investigaba al Cártel de Guadalajara./ AP