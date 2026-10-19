Un tráiler cargado de cemento volcó en el kilómetro 46 de la México-Puebla, cerca de la caseta de San Marcos./ X

n choque múltiple a la altura del kilómetro 46, cerca de la caseta de San Marcos, provocó largas filas de vehículos en ambos sentidos

Un trágico accidente en la autopista México-Puebla dejó dos personas muertas y tres lesionadas la tarde de este lunes 19 de octubre de 2026, luego de que un tráiler cargado de cemento volcara y se viera involucrado en un choque múltiple. El percance ocurrió a la altura del kilómetro 46, en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, cerca de la caseta de San Marcos, donde la circulación quedó seriamente afectada en ambos sentidos.

La emergencia se registró aproximadamente a las 14:45 horas, cuando el tractocamión descendía por una zona de curvas con dirección a la Ciudad de México. En ese punto, el conductor perdió el control de la unidad, que terminó volcada sobre la carretera y afectó a varios automóviles que transitaban por el lugar.

El impacto fue de tal magnitud que seis vehículos particulares resultaron involucrados, mientras que parte de la barrera de contención terminó dañada. Además, los costales de cemento que transportaba la unidad pesada se rompieron y el material quedó esparcido sobre la carpeta asfáltica, complicando el paso de los automovilistas y las labores de emergencia.

¿Cuántas personas murieron en el accidente de la México-Puebla?

De acuerdo con los reportes difundidos desde el lugar, las dos personas fallecidas viajaban en el tractocamión. También se confirmó que tres personas resultaron lesionadas, quienes recibieron atención de paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe), sin que fuera necesario trasladarlas de urgencia a un hospital.

Las primeras versiones apuntan a que el vehículo de carga pudo haberse quedado sin frenos mientras descendía por una curva. Sin embargo, las autoridades deberán realizar los peritajes correspondientes para determinar si una falla mecánica, la velocidad u otro factor provocaron el accidente.

El accidente en la México-Puebla provocó severas afectaciones viales y largas filas de vehículos en ambos sentidos./ : N+

Tras recibir el reporte, equipos de emergencia y personal de Capufe llegaron al kilómetro 46 para brindar auxilio a las víctimas y asegurar la zona. Las maniobras se concentraron en atender a los heridos, retirar los vehículos afectados y comenzar la limpieza del tramo carretero.

Las imágenes difundidas por conductores mostraron al tráiler con las llantas hacia arriba y parte de su estructura atravesada sobre varios carriles. La carga de cemento cubrió aproximadamente 200 metros de la autopista, por lo que fue necesario desplegar cuadrillas para retirar el material y permitir nuevamente el paso.

Cierre en la México-Puebla provoca tráfico intenso cerca de la caseta de San Marcos

El choque generó importantes problemas de circulación para quienes viajaban entre Puebla, el Estado de México y la Ciudad de México. A través de sus canales oficiales, Capufe informó sobre una reducción de carriles en ambos sentidos a la altura del kilómetro 46, mientras se realizaban las maniobras para atender el accidente.

Aunque inicialmente se reportó un cierre parcial, el tránsito quedó completamente detenido por momentos, debido a que la unidad pesada ocupaba varios carriles y el material de construcción impedía avanzar con normalidad. La situación provocó largas filas de vehículos particulares, autobuses y unidades de carga.

Dos personas perdieron la vida tras la volcadura de un tractocamión en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México./ Captura de pantalla

Una de las zonas más afectadas fue la cercana a la caseta de cobro de San Marcos, ubicada a pocos kilómetros del lugar del percance. Los conductores tuvieron que permanecer detenidos mientras los equipos de emergencia trabajaban para retirar los restos del accidente y recuperar las condiciones de seguridad.

La circulación también se complicó para los automovilistas que utilizan esta vía para trasladarse hacia Veracruz y otras entidades del centro y sureste del país, debido a que la México-Puebla es una de las principales carreteras de conexión con la capital.

Además del retiro del tractocamión, las cuadrillas realizaron labores de limpieza sobre la carpeta asfáltica, donde quedaron restos de cemento y fragmentos de los vehículos involucrados. Estas maniobras obligaron a mantener restricciones al paso mientras avanzaban los trabajos.

Durante la tarde de este lunes 19 de octubre, Capufe pidió a los conductores extremar precauciones, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal carretero, especialmente al aproximarse al kilómetro 46.