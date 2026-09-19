Conductor de aplicación es agredido durante discusión con chofer de pipa; bloquean la México-Puebla

La agresión contra el conductor provocó una movilización de sus compañeros en la autopista México-Puebla. | RS

Familiares y compañeros del trabajador cerraron la autopista México-Puebla para exigir justicia; la víctima permanece hospitalizada en estado grave

Un conductor de aplicación resultó gravemente lesionado tras una agresión durante una discusión vial con el operador de una pipa, ocurrida este viernes 18 de septiembre en la zona de Valle de Chalco, Estado de México.

Horas después, familiares y compañeros del trabajador realizaron un bloqueo en la autopista México-Puebla, a la altura de Puente Blanco, para exigir que el responsable sea localizado y que se investigue lo ocurrido.

De acuerdo con N+, la protesta se registró en dirección a Puebla, a la altura del kilómetro 26, y provocó una fila vehicular de más de tres kilómetros.

Chófer de pipa le clava un tubo en la cabeza a conductor por aplicación durante pelea. | RS

¿Qué pasó con el conductor de aplicación?

Según la información difundida por familiares de la víctima, el altercado ocurrió durante la mañana en las inmediaciones de una gasolinera.

Una cámara de seguridad habría captado parte del momento de la agresión. De acuerdo con lo señalado por los familiares, el conductor de la pipa habría golpeado al trabajador en la cabeza con un objeto contundente durante la discusión.

Reportes señalan que el trabajador fue trasladado al hospital, donde permanece internado y en estado grave. La familia ha pedido que se localice al operador de la unidad involucrada.

Bloquean la México-Puebla para exigir justicia

La agresión provocó una movilización de familiares, amigos y trabajadores de plataformas digitales, quienes cerraron la autopista México-Puebla en dirección a Puebla.

El punto de protesta fue reportado en las inmediaciones de Puente Blanco, en Valle de Chalco, generando una importante afectación para los automovilistas. N+ reportó que la fila de vehículos alcanzaba más de tres kilómetros.

¿Ya se restableció la circulación en la México-Puebla?

De acuerdo con una actualización publicada por Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), la circulación en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 26 con dirección a Puebla, fue restablecida.

Sin embargo, el organismo informó que continúa la reducción de carriles debido a la presencia de manifestantes, por lo que pidió a las personas usuarias tomar precauciones al transitar por la zona.