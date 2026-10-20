Una motociclista denunció que un automovilista le cerró el paso y la golpeó en plena circulación, a la altura de Santa Mónica, en Tlalnepantla. La intervención de otro motociclista habría evitado que la agresión continuara

La agresión contra la motociclista Rosario Morado, conocida en redes sociales como Biker Rosario Morado, ocurrió el pasado 8 de octubre, pero esta noticia cobró relavancia luego de que se difundiera un video para denunciar lo sucedido. En las imágenes se muestra parte del conflicto, que según su testimonio, comenzó a realizar maniobras agresivas entre los vehículos y culminó con una confrontación.

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¿Cómo fue la agresión en Periférico Norte?

De acuerdo con la versión de la motociclista, el conductor de un automóvil le cerró el paso en varias ocasiones mientras circulaban por los carriles centrales de Periférico Norte, a la altura de Santa Mónica, en Tlalnepantla, Estado de México. La mujer intentó continuar su camino, pero el automovilista presuntamente la siguió hasta obligarla a detenerse.

Rosario Morado expone a agresor mientras circulaba en el Periférico Norte / @morado_rosario

Rosario relató que el conflicto escaló cuando el hombre descendió de su vehículo, rompió el parabrisas de la motocicleta y comenzó a golpearla. La víctima también aseguró que el conductor la sujetó del cuello e intentó asfixiarla, mientras ella trataba de defenderse durante el ataque.

La situación fue interrumpida por otro motociclista que se acercó para auxiliarla y separar al agresor. En medio del forcejeo, el teléfono celular de Rosario cayó al pavimento y, de acuerdo con su denuncia, el hombre lo recogió y se lo llevó antes de retirarse del lugar.

Un automovilista habría golpeado a la mujer biker en Tlalnepantla / Captura de pantalla

Rosario pide justicia tras exponer al agresor en redes sociales

Rosario Morado señaló que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM); sin embargo, afirmó que no había recibido información sobre avances concretos en la investigación. Por ello decidió hacer público el caso y compartir las imágenes captadas por la cámara instalada en su casco.