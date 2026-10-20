La agresión contra la motociclista Rosario Morado, conocida en redes sociales como Biker Rosario Morado, ocurrió el pasado 8 de octubre, pero esta noticia cobró relavancia luego de que se difundiera un video para denunciar lo sucedido. En las imágenes se muestra parte del conflicto, que según su testimonio, comenzó a realizar maniobras agresivas entre los vehículos y culminó con una confrontación.
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¿Cómo fue la agresión en Periférico Norte?
De acuerdo con la versión de la motociclista, el conductor de un automóvil le cerró el paso en varias ocasiones mientras circulaban por los carriles centrales de Periférico Norte, a la altura de Santa Mónica, en Tlalnepantla, Estado de México. La mujer intentó continuar su camino, pero el automovilista presuntamente la siguió hasta obligarla a detenerse.
Rosario relató que el conflicto escaló cuando el hombre descendió de su vehículo, rompió el parabrisas de la motocicleta y comenzó a golpearla. La víctima también aseguró que el conductor la sujetó del cuello e intentó asfixiarla, mientras ella trataba de defenderse durante el ataque.
La situación fue interrumpida por otro motociclista que se acercó para auxiliarla y separar al agresor. En medio del forcejeo, el teléfono celular de Rosario cayó al pavimento y, de acuerdo con su denuncia, el hombre lo recogió y se lo llevó antes de retirarse del lugar.
Rosario pide justicia tras exponer al agresor en redes sociales
Rosario Morado señaló que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM); sin embargo, afirmó que no había recibido información sobre avances concretos en la investigación. Por ello decidió hacer público el caso y compartir las imágenes captadas por la cámara instalada en su casco.
Tras la difusión de la grabación, el hombre señalado en redes sociales como Osvaldo Reyes rechazó la versión de los hechos y sostuvo que lo ocurrido fue distinto. También manifestó su intención de presentar una denuncia por las publicaciones en su contra. Hasta el momento, las versiones de ambas partes deberán ser esclarecidas por las autoridades correspondientes.