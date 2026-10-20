Muere actor de Televisa que conquisto las telenovelas de los 90's ¿De quién se trata?

El actor y comediante fue recordado por sus participaciones en exitosas telenovelas y series de Televisa. Su deceso fue confirmado por su amigo y compañero Roberto Tello, quien le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales

El fallecimiento del intérprete Carlos Miguel Suárez Soto a los 67 años de edad, fue dado a conocer durante las primeras horas de este martes 20 de octubre. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la causa de su muerte. El actor y también comediante Roberto Tello fue el encargado de dar a conocer la lamentable noticia a través de sus redes sociales. Con un conmovedor video y un mensaje de despedida, lamentó la partida de su compañero de escena y amigo entrañable de los foros de televisión.

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"Descansa en paz querido Charly. Te quiero mucho Poncho", mencionó Tello en sus plataformas.

Trayectoria de Carlos Soto en la TV

A lo largo de su trayectoria, Carlos Miguel Suárez Soto participó en producciones como Muchachitas, Soñadoras, Dos mujeres, un camino, Volver a empezar, Tú y yo y Amigas y rivales. Su trabajo lo vinculó con algunas de las telenovelas más recordadas de Televisa.

Muchachitas y Soñadoras marcaron su trayectoria televisiva de Carlos Soto / RRSS

Asimismo, formó parte de Las vías del amor, La verdad oculta, Mujer de madera y Amores con trampa. En televisión apareció en programas unitarios como Mujer, casos de la vida real, Como dice el dicho y La Rosa de Guadalupe, con los que amplió su presencia ante el público mexicano.

Uno de los personajes asociados con su carrera fue Poncho, con el que compartió escenas con Roberto Tello, conocido como El Coreano. Ambos actores construyeron una mancuerna que el público recuerda por sus participaciones en las producciones Volver a empezar y Tú y yo.

El actor interpretó a Poncho junto a Roberto Tello / Captura de pantalla

El secuestro que cambió su vida

En 2017, Carlos Miguel habló públicamente sobre el secuestro que sufrió años antes y que afectó su vida personal y profesional. El actor relató que permaneció privado de la libertad durante cuatro días y que sufrió lesiones físicas durante ese episodio.

Roberto Tello confirmó la muerte de su amigo y compañero Carlos Soto, con quien compartió varis escenas en TV / RRSS

Después de esa experiencia, el intérprete enfrentó dificultades para retomar su carrera y obtener nuevas oportunidades en la televisión. Con el paso de los años se alejó de los foros y comenzó a vender tacos en la Ciudad de México como una forma de generar ingresos, una etapa de su vida que también compartió en entrevistas con medios de espectáculos.