Seis campesinos volvieron con sus familias luego un operativo el 16 de octubre, pero Domingo sigue sin ser localizado desde el secuestro del 24 de septiembre

“Les pido, por favor, que lo suelten, es un campesino, y díganos dónde está para ir a traerlo”. Con este mensaje, Víctor Atanacio, hijo de Domingo Atanacio Quirino, pidió a los presuntos integrantes de La Nueva Familia Michoacana que liberen con vida a su padre, quien se encuentra desaparecido desde el secuestro de pobladores del ejido El Balcón, en la Sierra de Guerrero.

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Seis campesinos regresaron con sus familias tras un operativo el 16 de octubre, pero Domingo continúa sin ser localizado./X@njzb_

¿Qué es lo que solicita el menor?

El señor Domingo, de 50 años, es el único de los ocho campesinos que continúa sin ser localizado, debido a esto familiares del padre temen por su estado de salud debido a que padece una enfermedad que necesita medicamento.En dicha grabación, el niño persiste en que su padre se dedica al trabajo del campo y no tiene conflictos con grupos criminales. Además el menor en el video solicita a los captores que informen dónde se encuentra para que sus familiares puedan ir por él.

La publicación fue compartida desde una cuenta de Facebook de reciente creación y acompañada de un mensaje: “Por favor, compartan; yo quiero a mi papá sano y salvo; sus hijos lo esperan”. El niño continúa diciendo “Está enfermo”: menor ruega a captores que liberen a su padre, el único campesino que sigue desaparecido en Guerrero.

“Les pido de favor que lo suelten. Es un campesino y es el último que falta. Donde quiera que se encuentre díganos por favor, él está enfermo. Mi papá es el único que no ha salido, por favor díganos para ir a traerlo. Donde quiera que esté díganos, tráiganmelo con vida, es un campesino no es de pelitos”.

El mensaje busca obtener información sobre el paradero del hombre y que tenga la posibilidad de volver regresar con vida junto a su familia. La preocupación por su salud aumenta la urgencia de localizarlo, mientras sus familiares y habitantes de la comunidad exigen que continúen las labores de búsqueda.

Secuestro de los campesinos en la Sierra de Guerrero

La desaparición pasó el 24 de septiembre de 2026, cuando un grupo armado interceptó a pobladores del ejido El Balcón, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, en un punto conocido como La Lajita. De acuerdo con los testimonios compartidos por habitantes y organizaciones civiles, los campesinos hacían actividades relacionadas con la pesca, la siembra y el pastoreo en las inmediaciones de la comunidad.

Los reportes proporcionados sobre el caso señalan que inicialmente fueron interceptados 11 pobladores. Algunas personas fueron liberadas ese mismo día, entre ellas cinco mujeres, mientras que ocho hombres quedaron retenidos. Días después también fue soltado un menor de 12 años identificado como Jordi Alberto. Según los testimonios de pobladores, los captores exigieron libre tránsito por el ejido y la entrega de tierras a cambio de liberar a los demás retenidos. La localidad afectda atribuye el secuestro a La Nueva Familia Michoacana, aunque la autoría no ha sido confirmada judicialmente por las autoridades.

El 7 de octubre circuló en redes sociales un video de aproximadamente cinco minutos en el que aparecen cinco campesinos maniatados y con los ojos vendados. Durante esa grabación, una voz masculina los interroga y los obliga a declarar que pertenecen a Los Granados, un grupo rival de la organización criminal que opera en la Costa Grande.

Después los habitantes de El Balcón rechazaron esas declaraciones y señalaron inconsistencias en el material, entre ellas la ropa de camuflaje que portaban los hombres, distinta de la vestimenta de trabajo que llevaban cuando fueron interceptados. Frente a este suceso los vecinos defendieron que sus compañeros se dedican a actividades agrícolas, ganaderas, a la producción de mezcal y al aprovechamiento forestal sustentable.

“Les pido, por favor, que lo suelten, es un campesino, y díganos dónde está para ir a traerlo”. Con este mensaje, Víctor Atanacio, hijo de Domingo./especial

Seis campesinos regresaron con sus familias, pero Domingo sigue desaparecido

Mientras las autoridades atribuyeron la localización a labores de inteligencia y búsqueda, habitantes de El Balcón sostuvieron que los hombres fueron liberdos por decisión del grupo criminal y que no hubo un rescate económico. Domingo Atanacio Quirino no aparece en las grabaciones difundidas durante el cautiverio. Dos familiares sostienen que se encontraba con los demás pobladores cuando fueron interceptados, pero su paradero continúa sin esclarecerse.