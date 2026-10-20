Maribel Guardia renuncia a ver a su nieto y revela el motivo

Maribel Guardia anunció que renuncia, por ahora, a convivir con su nieto José Julián. / RS

La actriz aseguró que estaba cerca de conseguir un régimen de convivencia con el hijo de Julián Figueroa, pero decidió dar marcha atrás por temor a nuevas acusaciones en su contra y contra su esposo

Maribel Guardia anunció que renuncia, por ahora, a la posibilidad de convivir con su nieto José Julián, hijo del fallecido cantante Julián Figueroa y de Imelda Garza Tuñón. La actriz explicó que tomó esta decisión por temor a que un encuentro con el menor sea utilizado para perjudicarla legalmente a ella y a su esposo, Marco Chacón.

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¿Por qué Maribel Guardia renunció a convivir con su nieto?

La actriz explicó que teme que el primer encuentro con José Julián sea utilizado para presentar nuevas acusaciones de presunto maltrato infantil contra ella o su esposo. Según declaró, la defensa de Imelda Garza Tuñón habría presentado un dictamen privado en el que se señala que ambos agredieron al menor.

Guardia cuestionó la validez de ese documento y sostuvo que las declaraciones atribuidas al niño habrían sido manipuladas.

Durante su mensaje, la costarricense aseguró que su decisión no significa que haya dejado de amar a su nieto, sino que busca evitar que el encuentro tenga consecuencias para él y su familia.

“No porque lo haya dejado de amar, sino porque sé que el encuentro que tanto he esperado va a ser usado para perjudicarnos a todos, incluyéndolo a él”, expresó.

La actriz explicó que teme que un encuentro con el menor sea utilizado en su contra. / RS

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre su relación con José Julián?

La actriz recordó que crió a su nieto desde su nacimiento hasta los ocho años, por lo que alejarse de él representa una decisión dolorosa. También lamentó que el menor permanezca en medio del conflicto legal entre ella e Imelda Garza Tuñón.

Guardia afirmó que su intención siempre ha sido mantener el vínculo con el hijo de Julián Figueroa y expresó su deseo de que algún día el niño comprenda los motivos que, según su versión, la llevaron a tomar esta decisión.

La actriz concluyó que su amor por José Julián permanece intacto, aunque por ahora prefiere renunciar a la convivencia ante el temor de que pueda utilizarse en su contra.