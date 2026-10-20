César Bono fue sometido a un procedimiento para retirar una pequeña protuberancia del párpado, según explicó su hijo./ RS

Leonardo Bono desmintió que el actor de Vecinos haya perdido el ojo izquierdo y explicó qué procedimiento médico le realizaron. El comediante celebró sus 76 años sobre el escenario

César Bono reapareció en el teatro la noche del lunes 19 de octubre de 2026, en medio de la preocupación que generaron los rumores sobre una supuesta cirugía en la que habría perdido el ojo izquierdo. El actor mexicano celebró su cumpleaños número 76 trabajando en la obra Defendiendo al cavernícola, mientras su hijo, Leonardo Bono, aclaró que la información difundida sobre la presunta pérdida del ojo era falsa.

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La presentación del comediante estuvo acompañada de una sorpresa por parte del público, que al finalizar la función le cantó Las Mañanitas y lo felicitó con un pastel. El momento fue captado por las cámaras de Televisa Espectáculos, que acudieron al recinto para conocer cómo se encontraba el intérprete de Frankie Rivers en la serie Vecinos, después de las versiones que comenzaron a circular sobre su salud.

Aunque el actor no ofreció declaraciones a los medios al término de la función, su hijo Leonardo confirmó que se encuentra bien y continúa con sus actividades profesionales. También explicó que recientemente fue sometido a un procedimiento médico, pero negó que se tratara de una intervención de la gravedad que se había mencionado públicamente.

¿Qué le pasó realmente a César Bono y por qué dijeron que perdió un ojo?

La polémica comenzó el lunes 19 de octubre, cuando el periodista Gustavo Adolfo Infante informó en el programa De Primera Mano que César Bono había sido operado tres días antes para retirarle un tumor. De acuerdo con aquella versión, durante la intervención también habría sido necesario extirparle el ojo izquierdo, información que rápidamente generó preocupación entre sus seguidores.

Sin embargo, Leonardo Bono salió a desmentir esa versión y señaló que la cirugía no afectó el globo ocular de su padre. Durante una entrevista con Televisa Espectáculos, explicó que el procedimiento consistió únicamente en retirar una pequeña protuberancia que el actor tenía en uno de sus párpados.

“César Bono no perdió un ojo por extirparle un tumor, es completamente falso”, declaró el hijo del comediante, quien buscó aclarar la situación después de que distintos medios retomaran la información sobre la supuesta operación.

Leonardo también precisó que su padre no necesitó permanecer hospitalizado y que la atención médica fue mucho más sencilla de lo que se había reportado. La intervención permitió retirar la lesión sin comprometer el ojo, por lo que el actor pudo continuar con sus compromisos profesionales.

César Bono reapareció en el teatro después de que circularan rumores sobre la supuesta pérdida de su ojo izquierdo./ RS

“Le quitaron una bolita que tenía, ni siquiera en el ojo, en el párpado. Todo bien, gracias a Dios, ahora sí que ni siquiera fue de entrada por salida”, explicó al referirse al procedimiento al que fue sometido César Bono.

Otro de los elementos que provocó confusión fue una fotografía del actor con una gasa manchada de sangre sobre parte del rostro. Su hijo reconoció que la imagen podía resultar impactante, pero aclaró que correspondía a los cuidados posteriores al procedimiento y no a una cirugía para retirar el ojo izquierdo.

Hijo de César Bono pide frenar rumores sobre la salud del actor

Además de explicar lo ocurrido, Leonardo Bono cuestionó la difusión de información médica sin confirmar, especialmente cuando se trata de una noticia que puede provocar preocupación entre familiares, amigos y seguidores de una figura pública.

“Es un chisme bien grave que puede preocupar a la gente que lo quiere, a su familia”, expresó Leonardo,

El hijo del comediante también manifestó su inconformidad porque la información fue difundida por una persona que, según comentó, asegura mantener una relación cercana con su padre. Consideró que antes de hacer públicos señalamientos relacionados con una enfermedad o cirugía es importante comprobar los hechos.

Mientras se aclaraba la situación, César Bono continuó con sus presentaciones de Defendiendo al cavernícola, una de las obras más importantes de su trayectoria. La función del lunes tuvo un significado especial porque coincidió con su cumpleaños y permitió que el público le expresara su cariño directamente sobre el escenario.