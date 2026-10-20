El presidente de Estados Unidos nuevamente retomó la propuesta de renombrar el estado y aseguró que la medida aumentaría su prestigio y el valor de las viviendas. Sin embargo, el cambio enfrenta obstáculos legales y el rechazo de autoridades locales

Donald Trump ha vuelto a generar polémica al insistir en que el estado de Nuevo México debe cambiar su nombre por el de Nueva América. El mandatario publicó el mensaje el lunes 19 de octubre en su red social Truth Social, donde argumentó que el territorio pertenece a Estados Unidos y no debe llevar una denominación que, a su juicio, lo vincule con México.

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“Nuevo México debería cambiar inmediatamente su nombre a Nueva América. No somos México. ¡Somos los Estados Unidos de América!”, escribió Trump.

En la misma publicación, sostuvo que la nueva denominación daría mayor valor y prestigio al estado, además de elevar el orgullo de sus habitantes por la bandera estadounidense.

Trump asegura que el cambio daría mayor prestigio al estado / @realdonaldtrump

Trump vincula el cambio con las elecciones

El mandatario estadounidense también relacionó esta propuesta con las acusaciones de fraude electoral que ha lanzado contra Nuevo México, al insinuar que los comicios del estado podrían volverse honestos si se modificara su nombre. Sin embargo, no presentó pruebas que respaldaran esa afirmación ni anunció un procedimiento formal para llevar a cabo el cambio.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Trump plantea esta idea. El pasado 7 de septiembre ya había compartido una imagen del contorno del estado con la palabra “México” tachada y sustituida por “América”. Esta publicación retoma la propuesta que generó críticas entre los representantes políticos y las autoridades locales.

Nueva América es la propuesta del presidente estadounidense, aunque enfrentaría osbtaculos legales en el territorio / Especial

¿Podría cambiar el nombre de Nuevo México?

La propuesta enfrenta un obstáculo legal: el presidente Trump no tiene facultades para cambiar unilateralmente el nombre de un estado. La Constitución de Nuevo México establece oficialmente su denominación, por lo que una modificación requeriría un proceso institucional y la participación de las autoridades estatales y federales.