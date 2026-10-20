Colapsa el techo de un antiguo edificio del Banco del Bienestar en Jerez, Zacatecas / Captura de pantalla

Un colapso de una estructira ubicada en el centro histórico de Jerez, Zacatecas, ha alertado a los habitantes y comerciantes de la zona; autoridades reportaron que no hubo personas lesionadas y se dará seguimiento a las condiciones del edificio que funciona como sucursal del Banco de Bienestar

El techo de un inmueble ubicado en la calle del Santuario, en el centro histórico del municipio de Jerez, sufrió un derrumbe parcial durante la mañana de este lunes. El edificio, que hasta hace unas semanas albergaba una sucursal del Banco del Bienestar, se encontraba cerrado al público cuando ocurrió el incidente.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para revisar las condiciones del edificio y asegurar el perímetro. De inmediato se restringió el acceso a la zona y se pidió a los habitantes evitar el paso por las inmediaciones ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

Cabe mencionar que este inmueble colapsado se encuentra junto a oficinas municipales que albergan distintas dependencias, por lo que los trabajadores fueron desalojados para evitar riesgos ante un posible segundo acontecimiento que ponga en peligro la integridad de las personas. Aunque el techo cayó y dejó escombros, vigas y cableado en el interior, no se reportaron personas lesionadas.

Autoridades acordonaron la zona para prevenir riesgos / Redes Sociales

Riesgos ante posibles derrumbes

Uriel Aguilera, coordinador de Protección Civil Municipal, confirmó que el colapso abarcó aproximadamente 25 metros cuadrados del interior del edificio. Asimismo, el funcionario aclaró que no se registraron personas lesionadas debido a que la instalación estaba sin servicio a la espera de trabajos de mantenimiento.

Al mismo tiempo, las autoridades advirtieron que persiste el peligro de un nuevo colapso en la parte posterior del inmueble. Ante este escenario, se mantendrá resguardada la zona en tanto se realizan las evaluaciones estructurales pertinentes para determinar el nivel de daño de la estructura.

El derrumbe ocurrió en el centro histórico de Jerez / Captura de pantalla

Banco del Bienestar se ponuncia ante los hechos

Tras el incidente, el Banco del Bienestar señaló que atenderá las indicaciones de las autoridades para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores. En un comunicado, la institución expresó: “El Banco del Bienestar dará puntual seguimiento a la situación y atenderá las recomendaciones que determinen las autoridades competentes, priorizando en todo momento la integridad y seguridad de las personas usuarias y del personal de la institución”.