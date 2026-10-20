El Concierto por un Abrazo 2026 se realizará el próximo 18 de noviembre en la Ciudad de México, con la participación de reconocidos músicos mexicanos que se sumarán a una iniciativa de apoyo a madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas.
Garbage dará concierto GRATIS en el Zócalo de CDMX 2026 ¿Cuándo, a qué hora y cómo asistir?
El espectáculo, forma parte de las actividades vinculadas con la Gira por la Vida del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), cuyo objetivo es acompañar a las familias que buscan a sus seres queridos.
¿Cuándo y dónde será el Concierto por un Abrazo 2026?
El concierto está programado para el miércoles 18 de noviembre de 2026, a las 20:30 horas, en el Teatro Metropólitan, ubicado en el Centro de la Ciudad de México.
La presentación busca convertir la música en un espacio de solidaridad y contribuir a las actividades de acompañamiento de las familias de personas desaparecidas.
¿Qué artistas estarán en el Concierto por un Abrazo?
El cartel reúne a músicos de distintas generaciones y propuestas musicales. Los artistas anunciados son:
Caifanes
Kevin Kaarl
Meme del Real
Ely Guerra
Vivir Quintana
Contingente Jaranero
La participación de estos artistas busca convocar a públicos diversos en torno a una causa social relacionada con la búsqueda de personas desaparecidas en México.
¿Cuándo salen a la venta los boletos y cuánto cuestan?
Los boletos para el Concierto por un Abrazo estarán disponibles el viernes 23 de octubre de 2026, a partir de las 11:00 horas, a través de Ticketmaster.
Hasta el momento, no se han confirmado públicamente los precios de las localidades, por lo que se recomienda consultar la plataforma oficial para conocer los costos y la disponibilidad.
La recaudación del evento estará destinada a apoyar la movilidad y las actividades de las madres buscadoras, de acuerdo con la información difundida sobre la iniciativa.
Consulta la información y la venta de entradas en Ticketmaster México.