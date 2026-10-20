Concierto por un Abrazo 2026: ¿cuándo es, qué artistas estarán y cuánto cuestan los boletos?

El Concierto por un Abrazo reunirá a Kevin Kaarl, Caifanes, Meme del Real y otros artistas en CDMX. / Especial

Caifanes, Kevin Kaarl, Ely Guerra y Meme del Real forman parte del cartel de este concierto solidario en CDMX. Conoce la fecha y cuándo inicia la venta de entradas

El Concierto por un Abrazo 2026 se realizará el próximo 18 de noviembre en la Ciudad de México, con la participación de reconocidos músicos mexicanos que se sumarán a una iniciativa de apoyo a madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas.

El espectáculo, forma parte de las actividades vinculadas con la Gira por la Vida del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), cuyo objetivo es acompañar a las familias que buscan a sus seres queridos.

¿Cuándo y dónde será el Concierto por un Abrazo 2026?

El concierto está programado para el miércoles 18 de noviembre de 2026, a las 20:30 horas, en el Teatro Metropólitan, ubicado en el Centro de la Ciudad de México.

La presentación busca convertir la música en un espacio de solidaridad y contribuir a las actividades de acompañamiento de las familias de personas desaparecidas.

¿Qué artistas estarán en el Concierto por un Abrazo?

El cartel reúne a músicos de distintas generaciones y propuestas musicales. Los artistas anunciados son: Caifanes

Kevin Kaarl

Meme del Real

Ely Guerra

Vivir Quintana

Contingente Jaranero La participación de estos artistas busca convocar a públicos diversos en torno a una causa social relacionada con la búsqueda de personas desaparecidas en México.

Vivir Quintana es parte del cartel del Concierto por un Abrazo. / @vivirquintana

¿Cuándo salen a la venta los boletos y cuánto cuestan?

Los boletos para el Concierto por un Abrazo estarán disponibles el viernes 23 de octubre de 2026, a partir de las 11:00 horas, a través de Ticketmaster.

Hasta el momento, no se han confirmado públicamente los precios de las localidades, por lo que se recomienda consultar la plataforma oficial para conocer los costos y la disponibilidad.

La recaudación del evento estará destinada a apoyar la movilidad y las actividades de las madres buscadoras, de acuerdo con la información difundida sobre la iniciativa.