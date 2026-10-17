Localizan con vida a seis campesinos desaparecidos en Guerrero; continúa búsqueda de uno más

Seis campesinos desaparecidos en Guerrero fueron localizados con vida durante un operativo en la región serrana de Ajuchitlán del Progreso. / @Elcentinelamx1

Seis campesinos desaparecidos desde septiembre fueron localizados con vida en la sierra de Guerrero. Las autoridades mantienen la búsqueda de un hombre cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Seis campesinos reportados como desaparecidos en la sierra de Guerrero fueron localizados con vida por fuerzas federales y estatales. Las víctimas recibieron atención médica y alimentación, mientras las autoridades mantienen las labores para encontrar a otra persona que continúa sin ser localizada.

¿Cómo fueron localizados los seis campesinos en Guerrero?

El hallazgo se dio a conocer este viernes 16 de octubre, luego de un operativo encabezado por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

De acuerdo con información de las autoridades militares, la localización fue resultado de trabajos de inteligencia y acciones coordinadas entre corporaciones federales y estatales en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la región serrana de Guerrero.

Tras ser encontrados, los seis campesinos recibieron atención médica y alimentos por parte del personal militar. Posteriormente, fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía estatal, donde se realizarán las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido durante su desaparición. Las autoridades informaron que los seis se encontraban en buen estado de salud al momento de su localización.

Los seis campesinos recibieron atención médica y alimentación tras ser localizados con vida. / Especial

¿Cuántos campesinos siguen desaparecidos en Guerrero?

El caso comenzó el pasado 24 de septiembre, cuando ocho habitantes del ejido El Balcón fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Ajuchitlán del Progreso. Según los reportes, las personas habrían sido privadas de la libertad mientras se dirigían a realizar sus actividades agrícolas.

El 1 de octubre, personal militar localizó a un menor de edad que formaba parte del grupo. Con el hallazgo de los seis campesinos este viernes, siete de las ocho personas reportadas inicialmente como desaparecidas han sido localizadas, por lo que una continúa sin ser encontrada.