¡Deportado y al reclusorio! Empresario que golpeó a recepcionista en Santa Fe regresa a México

Está acusado de feminicidio en grado de tentativa por la agresión contra una trabajadora / Especial

Octavio Jorge ’N’ fue entregado a autoridades mexicanas en la frontera con Estados Unidos

El empresario Octavio Jorge ’N’, señalado por golpear brutalmente a una recepcionista del hotel Park Life Paradox, en Santa Fe, ya fue deportado de Estados Unidos y quedó en manos de las autoridades mexicanas, que cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

Este viernes 16 de octubre, el sujeto fue entregado a agentes mexicanos en la garita fronteriza de Tijuana, Baja California. Elementos de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron la orden de aprehensión y se prevé su traslado a la Ciudad de México para ingresarlo al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedará a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Octavio Jorge 'N' está acusado por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa / Especial

El hombre es requerido por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio en grado de tentativa, derivado de la agresión contra una trabajadora del hotel ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.

¿Por qué deportaron a Octavio Jorge Cortés Jiménez?

De acuerdo con información difundida por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el empresario permanecía bajo custodia de autoridades estadounidenses tras ser detenido en San Diego, California, cuando presuntamente intentaba ingresar de manera ilegal a ese país por vía marítima.

Su retorno a México se concretó después de que un juez estadounidense determinara su deportación, debido a que era requerido por México para enfrentar el proceso penal correspondiente. Desde las primeras etapas de la investigación, la Fiscalía capitalina solicitó la emisión de una ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), con el objetivo de localizarlo y lograr su detención.

El hombre ya fue deportado tras ser detenido en Estados Unidos / Especial

La colaboración internacional permitió ubicarlo en territorio estadounidense, donde quedó bajo custodia hasta su entrega a las autoridades mexicanas.

Así fue la agresión contra la recepcionista en Santa Fe

Los hechos ocurrieron la noche del 29 de junio en el hotel Park Life Paradox, ubicado sobre avenida Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México. De acuerdo con los reportes del caso, Octavio Jorge 'N' sostuvo una discusión con la recepcionista. Durante el altercado, presuntamente le arrebató dos teléfonos, los arrojó al suelo y comenzó a insultarla.

Posteriormente, según el informe de la Fiscalía y las imágenes que fueron difundidas, el hombre golpeó en repetidas ocasiones a la trabajadora mientras le gritaba insultos. La agresión provocó indignación luego de que se dieran a conocer las imágenes del ataque, que se convirtió en el centro de una investigación por parte de las autoridades capitalinas.

Tras su llegada a la CDMX, podría ser llevado al Reclusorio Varonil Oriente / Especial